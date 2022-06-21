Görsel sanatların önemli isimlerinden ABD’li Jonathan Monaghan’ın en kapsamlı kişisel sergisi “ŞAŞAA” Kalyon Kültür’de ziyaretçilerini bekliyor. Küratörlüğünü Ceren ve Irmak Arkman’ın üstlendiği sergi; baskı, heykel ve animasyon teknikleri dahil olmak üzere, NFT ve dijital sanatın erken dönem uygulayıcıları arasında yer alan sanatçının 20’ye yakın eserini izleyicilere sunuyor.

Eserler çeşitli

Eserlerde, Barok çağın savurganlığı ile dijital çağın aşırılığı arasında paralellikler dikkat çekiyor. Gelecek ve yok olan doğal yaşam hakkındaki kaygıları ortaya seren “Superfluity” başlıklı üç ekranlı video enstalasyonu, “Den of Wolves” başlıklı video enstalasyonu ve terk edilmiş bir alışveriş merkezi, lüks bir otel lobisi gibi boş ticari alanlarda dolaşan bir tek boynuzlu atı konu eden, teknoloji ve materyalizmin modern tutsaklığı için yeni bir mitoloji yaratmayı amaçladığı “Disco Beast” yer alıyor. Sergi, 27 Ağustos’a kadar Nişantaşı Taş Konak Kalyon Kültür’de ücretsiz görülebilecek.

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Bilimkurgudan Barok dönemi mimarisine kadar sanatın farklı tarzlarından esinlenen ve video oyunu yaratıcılarıyla Hollywood profesyonellerinin de kullandığı en gelişmiş teknolojileri kullanan sanatçı, sergisinde konukları zorlayıcı hikâyelerle baş başa bırakıyor.