Satrançta dostluk kazanır

Akif her hafta sonunu iple çekiyor. Özellikle de ailesiyle birlikte antika pazarına gidip kurşun askerleri incelediği pazar günlerini! Ancak bu kez, pazarda başlayan yolculuğu bambaşka kişilerle bambaşka bir dünyaya uzanıyor.

Satranç, yalnızca taşların tahtada dans ettiği bir oyun değildir. Sabır, strateji, planlama ve hayal gücü gerektiren bir maceradır. Her piyon, bir hedefe ulaşmayı hayal eder. Her vezir, zekâ ve cesaretle oyunu yönlendirir. Tahtadaki her hamle sadece oyunu değil, aynı zamanda hayatı da öğretir. Ketebe Çocuk etiketiyle yayımlanan Büşra Şen Altun’un kaleme aldığı ve Kerem Çufalar’ın resimleriyle renklenen “Dostluk Hamlesi”, minik okurları tam da bu büyülü dünyanın içine çekiyor. “Dostluk Hamlesi” çocuklara satranç ve arkadaşlığa dair sıcacık bir hikâye sunarken, masalsı diliyle satrancı sıkıcı bulan çocuklara bile oyunu sevdirmeyi başarıyor.





HER PİYONUN VEZİR OLMA POTANSİYELİ VAR

Akif’in bir pazar günü annesi ve babasıyla gittiği antika pazarında başlayan hikâye, eski bir satranç takımının peşinde gizemli bir serüvene dönüşüyor. Kurşun askerlerin ardında parıldayan bu eski satranç takımı, Akif’i ve yeni tanıştığı Yiğit’i içine çekerek başka bir dünyaya götürüyor. İkili, başlangıçta birbirine rakip gibi görünse de satranç tahtasının büyülü dünyasında adım adım dostluğun gücünü keşfediyor. Tahtadaki her taş bir karaktere dönüşüyor. Piyon Cevher’in “vezir olma hayali”, At Yıldırım’ın taktikçi hamleleri, Kale Haziz’in koruyucu gücü, Vezir Muzaffer’in stratejik rolü ve Şahsuvar’ın oyunu tamamlayan neşeli varlığı. Her taş çocuklara hem satrancın temel kurallarını hem de hayata dair unutulmaz dersler öğretiyor. Kitabın belki de en vurucu cümlesi olan “Her piyonun vezir olma potansiyeli vardır”, çocuklara yalnızca oyunu değil, hayatta ilerlemenin ve potansiyelini keşfetmenin de önemini fısıldıyor.





HER HAMLEDE BİR DERS

Çocuklar hikâyenin akışı içinde fark etmeden taşların hareketlerini öğrenirken, dostluk ve iş birliğinin önemini de deneyimliyor. Akif ve Yiğit’in dostlukla sonuçlanan yolculuğu, kitabın kalbine kazınan şu cümlede özetleniyor: “Her zaman dostluk kazanır.” Öğretmenler ve ebeveynler için hem eğlenceli hem de öğretici bir kaynak olan “Dostluk Hamlesi”, çocuk edebiyatında oyun ve öğrenmeyi aynı potada eriten nadir örneklerden biri. Satrançla zekâyı, kalple dostluğu aynı tahtada buluşturan bu hikâye, minik okurları büyülü bir yolculuğa davet ediyor. Keyifli okumalar!







