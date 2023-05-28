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Hayat

'Seçilseler de yönetemeyecekler' demişti: Levent Üzümcü'den ikinci tur sonrası yeni tehdit geldi

Daha önce "Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler ne yaparlarsa yapsınlar" diyen eski oyuncu ve Şişli Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Levent Üzümcü'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi sonrası tepki çeken yeni paylaşım geldi.

23:18 . 28/05/2023 Pazar
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Arşiv - Levent Üzümcü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Arşiv - Levent Üzümcü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması saat 08:00'da başladı 17:00'da sona erdi.

AA'nın geçtiği bilgiye göre sandıkların yüzde 98.64'ü açıldı. Seçime katılım oranının yüzde 83.99 olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi açık ara farkla önde kapattı ve 2. turda zaferini ilan etti.

LEVENT ÜZÜMCÜ: KOLAY GELSİN ALAYINIZA

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Gezi provokatörü Levent Üzümcü'den tepki çeken bir paylaşım geldi.

Üzümcü
"Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen…buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza."
ifadelerini kullandı.


İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor
İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'ya ortak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldıkları yenilgiyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü." diyen Özdağ, "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tarihi zaferine de çamur atan Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir." dedi.


#Levent Üzümcü
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#Sosyal medya
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