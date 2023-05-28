'Seçilseler de yönetemeyecekler' demişti: Levent Üzümcü'den ikinci tur sonrası yeni tehdit geldi

Arşiv - Levent Üzümcü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması saat 08:00'da başladı 17:00'da sona erdi.
AA'nın geçtiği bilgiye göre sandıkların yüzde 98.64'ü açıldı. Seçime katılım oranının yüzde 83.99 olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi açık ara farkla önde kapattı ve 2. turda zaferini ilan etti.
LEVENT ÜZÜMCÜ: KOLAY GELSİN ALAYINIZA
Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Gezi provokatörü Levent Üzümcü'den tepki çeken bir paylaşım geldi.