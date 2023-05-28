'Seçilseler de yönetemeyecekler' demişti: Levent Üzümcü'den ikinci tur sonrası yeni tehdit geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'ya ortak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldıkları yenilgiyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü." diyen Özdağ, "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tarihi zaferine de çamur atan Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir." dedi.