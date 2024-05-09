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Seddülbahir’e ödül çağrısı

04:00 - 9/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:20 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı”nın mimarlık ödüllerinden “Architizer A+ Awards” finalinde ödül alması için yarına kadar oy verme çağrısında bulundu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ziyarete açtığımız Seddülbahir Kalesi Müze Yapısı’nın dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden Architizer A+ Awards finalinde ödül alması için 10 Mayıs’a kadar oy vermeyi unutmayın” ifadelerini kullandı.




#Aktüel
#Mehmet Nuri Ersoy
#Seddülbahir Kalesi
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