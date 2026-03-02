Yeni Şafak
'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi

Türkşeker'den 100. yılında rekor üretim: 936 bin ton şeker üretildi.
Türkşeker'den 100. yılında rekor üretim: 936 bin ton şeker üretildi.

Sosyal medyada uzun süredir “şeker fabrikaları satıldı, üretim bitti” yönündeki iddialara Türkşeker’in açıkladığı üretim rakamlarıyla cevap geldi. Kuruluşunun 100. yılında devlet bünyesindeki 14 şeker fabrikasında yürütülen üretimle 936 bin 400 ton kristal şeker elde edildiğini duyuran Türkşeker, hem fabrikaların üretime devam ettiğini hem de Türkiye’nin pancar şekeri üretimindeki güçlü kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. 166 gün süren kampanya döneminde milyonlarca ton pancarın işlendiği belirtilirken, açıklanan rakamlar “şeker fabrikaları kapatıldı” ve “Türkiye şekerde dışa bağımlı hale geldi” iddialarına noktayı koymuş oldu.

Devletin köklü kuruluşlarından Türkşeker, kuruluşunun 100. yılında üretim rakamlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada ve bazı medya organlarında gündeme getirilen “şeker fabrikaları kapatıldı” ve “şeker ithalatı yapılıyor” yönündeki iddialara karşı kurumdan yapılan açıklamada, devlet bünyesindeki fabrikalarda rekor üretim gerçekleştirildiği duyuruldu.

Türkşeker tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde faaliyet gösteren 14 şeker fabrikasında 2025/2026 kampanya döneminde toplam 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiği belirtildi. Böylece Türkiye’nin şeker ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlandığı vurgulandı.

Kampanya dönemi, 4 Eylül 2025’te Malatya Şeker Fabrikası’nda başlayan üretim süreciyle start aldı. Yaklaşık 166 gün süren üretim maratonu, 17 Şubat 2026’da Ereğli Şeker Fabrikası’nda yapılan son işlemlerle tamamlandı.

Türkşeker’in açıkladığı üretim verilerine göre kampanya döneminde elde edilen rakamlar şöyle:

• İşlenen pancar: 6 milyon 840 bin ton

• Üretilen kristal şeker: 936 bin 400 ton

• Elde edilen melas: 300 bin ton

• Üretilen yaş pancar posası: 2 milyon 70 bin ton

Açıklamada, Türkşeker’in bir asırlık tecrübesi ve devlet gücüyle üretimini sürdürdüğü belirtilerek, pancar üreticilerinden fabrika çalışanlarına kadar sürece katkı sağlayan herkese teşekkür edildi.

Yetkililer, bazı çevrelerde dile getirilen “şeker fabrikaları satıldı, üretim durdu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, devlet bünyesindeki fabrikaların üretime devam ettiğini ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

