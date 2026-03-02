'Şeker fabrikaları satıldı' iddialarına Türkşeker'den rekorla yanıt geldi

Devletin köklü kuruluşlarından Türkşeker, kuruluşunun 100. yılında üretim rakamlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada ve bazı medya organlarında gündeme getirilen “şeker fabrikaları kapatıldı” ve “şeker ithalatı yapılıyor” yönündeki iddialara karşı kurumdan yapılan açıklamada, devlet bünyesindeki fabrikalarda rekor üretim gerçekleştirildiği duyuruldu.

Türkşeker tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde faaliyet gösteren 14 şeker fabrikasında 2025/2026 kampanya döneminde toplam 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiği belirtildi. Böylece Türkiye’nin şeker ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlandığı vurgulandı.

Kampanya dönemi, 4 Eylül 2025’te Malatya Şeker Fabrikası’nda başlayan üretim süreciyle start aldı. Yaklaşık 166 gün süren üretim maratonu, 17 Şubat 2026’da Ereğli Şeker Fabrikası’nda yapılan son işlemlerle tamamlandı.

Türkşeker’in açıkladığı üretim verilerine göre kampanya döneminde elde edilen rakamlar şöyle:

• İşlenen pancar: 6 milyon 840 bin ton

• Üretilen kristal şeker: 936 bin 400 ton

• Elde edilen melas: 300 bin ton

• Üretilen yaş pancar posası: 2 milyon 70 bin ton

Açıklamada, Türkşeker’in bir asırlık tecrübesi ve devlet gücüyle üretimini sürdürdüğü belirtilerek, pancar üreticilerinden fabrika çalışanlarına kadar sürece katkı sağlayan herkese teşekkür edildi.