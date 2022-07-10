Hayat Selçuklulardan Osmanlılara Türklerde İnovasyon
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Selçuklulardan Osmanlılara Türklerde İnovasyon

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nde görevli araştırmacılar Ahmet Ergün ile Mehmet Akif Terzi tarafından kaleme alınan “Belgelerle Selçuklulardan Osmanlılara Türklerde İnovasyon, Buluş ve Arayışlar” isimli referans kitap, okuyucuyla buluştu.

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Selçuklulardan Osmanlılara Türklerde İnovasyon
Belgelerle Selçuklulardan Osmanlılara Türklerde İnovasyon, Buluş ve Arayışlar

Sistem Global Danışmanlık öncülüğünde hazırlanan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nde görevli araştırmacılar Ahmet Ergün ile Mehmet Akif Terzi tarafından kaleme alınan “Belgelerle Selçuklulardan Osmanlılara Türklerde İnovasyon, Buluş ve Arayışlar” isimli referans kitap, okuyucuyla buluştu. Tarih akademisyenleri ve arşiv uzmanlarıyla birlikte üç seneyi geçen yoğun bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan kitap, Türkiye Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin kökenlerine ışık tutan dev bir referans eser olarak literatüre kazandırıldı. Kitapta; Selçuklulardan devralınan Darüşşifa anlayışını geliştiren tıbbi icatlar, para piyasalarındaki ilkler, Osmanlının denizlerde sağladığı hakimiyetin teknolojik sebeplerini yansıtan buluşlar, ateşli silahların kullanılmasındaki ve geliştirilmesindeki yenilikçi yöntemler gibi birçok konuyu kapsayan inovasyon, buluş ve arayışlar, okuruna ezber bozan yeni bir tarih anlatısı vaat ediyor.

1600’DEN FAZLA OSMANLI ARŞİVİ BELGESİ TARANDI

Kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren tıbbi tedavilerden gastronomiye, silah teknolojisinden ulaştırma araçlarına, coğrafi haritalardan eğitim sistemine kadar birçok alanda yapılan girişim denemelerini ve yenilikçi gelişmeleri kronolojik bir sunumla, arşiv kaynakları eşliğinde gözler önüne seriyor. Dünya’nın diğer coğrafyalarında gerçekleşen yeniliklerin ve icatların Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yansımalarını da irdeleyen eser, inovasyon kavramının ekonomik, sosyolojik, teknolojik ve kültürel boyutlarına da dikkat çekiyor. Belgeler de 1600’den fazla Osmanlı arşivi belgesinin taranmasıyla ortaya çıktı.

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