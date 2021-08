Cep telefonu gençler için ağrı kesici gibi Yapılan araştırmalara göre günde 2 saat 24 dakika sosyal medyada vakit harcıyoruz. Çevrimiçi Gençlik adlı kitabın yazarı Seyfullah Şenel, “Başımız ağrıdığında aldığımız ilaçlar gibi canımız sıkıldığında da telefonlarımıza sarılıyoruz. Sosyal medyada geçirilen zamanın çok önemli bir kısmı can sıkıntısı bahane edilerek geçiriliyor. Cep telefonlarımız, tabletlerimiz büyük bir hızla birer avuntu cihazlarına dönüşüyor” yorumunu yapıyor. Toplum ve aile bağları zayıfladıkça yalnızlaşan gençlerin daha fazla cep telefonlarıyla can sıkıntılarına avuntu aradıklarına dikkat çeken Şenel, sosyal medyada beğenilmek ve öne çıkmak için her yolu denediklerini belirtiyor ve ekliyor: “Gençlere ‘herkes gibi’ olmayı değil, ‘kendileri’ oldukları zaman, topluma ve ailelerine faydalı bir birey ve kul olduklarında özel olacaklarını hissettirmek gerekir.”

Semiha Kavak 01 Ağustos 2021, 02:32 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2021, 03:23 Yeni Şafak