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Şeyh Edebali Türbesi geçici olarak kapanacak

Şeyh Edebali Türbesi geçici olarak kapanacak

12:3429/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
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Türbe geçiçi olarak ziyarete kapanacak
Türbe geçiçi olarak ziyarete kapanacak

Şeyh Edebali Türbesi, düzenleme çalışmaları kapsamında bir süreliğine ziyarete kapalı olacak.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali'nin türbesi restorasyona girecek. Türbe, tarihi dokusuna uygun yeniden düzenlenmek üzere geçici olarak ziyarete kapatılacak. Restorasyonu, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği "Şeyh Edebali Türbesi Sanduka Yerleşim Planı Düzenlenmesi İşi" kapsamında yapacak. Bilecik Valiliği yaptığı açıklamada, "Proje, türbenin tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden düzenlenmesini, ziyaretçi güvenliğinin artırılmasını ve manevi mirasın korunmasını amaçlıyor. Titizlikle yürütülecek restorasyon süreci boyunca, türbedeki sanduka yerleşimi ve çevresel düzenlemeler uzman ekiplerce gerçekleştirilecek. Çalışmaların güvenli ve sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi amacıyla, 29 Nisan 2025 tarihi itibariyle Şeyh Edebali Türbesi ziyaretçilere geçici olarak kapatılıyor. Yetkililer, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından türbenin en kısa sürede yeniden ziyarete açılacağını belirtti. Vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin göstereceği anlayış için teşekkür eder, bu süreçte türbemizi daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyacağımızı bildiririz" ifadeleri kullanıldı.





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