Sıcak hava uyarısı: Hangi iller 43 dereceyi gördü?

Meteoroloji hava durumu tahminleri dışarı çıkacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci gününde Orta ve Doğu Karadeniz’de bulutlar yoğunlaşıyor. Yerel olarak Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar da görülebilir. Yurdun kalanında hava parçalı ve az bulutlu.

Denizlerde rüzgar Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SICAKLIK UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu, güneş görülüyor. Sıcaklık ise bölge genelinde 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.

Ege Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklık iç kesimlerde 30 derecelerde, kıyıda ise 36-38 derecelere kadar çıkıyor. Çarşamba günü Denizli’de 40 derece sıcaklık görülmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi bol güneşli ve sıcak havalara devam ediyor. Antalya dolaylarında sıcaklık tekrar 40 derecelere ulaştı. Mersin’de 34, Adana’da ise 36 derecelik sıcaklık ölçülüyor.

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İç Anadolu Bölgesinde de hava az bulutlu. Sıcaklık Ankara’da 31, Eskişehir ve Kayseri’de 30, Sivas’ta 27 derece ölçülüyor. Çarşamba günü sıcaklıkların birkaç derece daha yükselmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde bulutlar yoğunlaşıyor. Yerel olarak sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık ise bölge genelinde 25 ile 27 derece arasında ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülüyor. Bölgenin kalanında ise hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık ise Kars ve Erzurum’da 28-29, Malatya’da 33 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü bol güneşli. Sıcaklıklar da yüksek seyretmeye devam ediyor. Gaziantep’te 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 39 derecelik sıcaklık var. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.

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METEOROLOJİ 26 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU