Sıcaklarda tansiyona dikkat: Hava hastalıkları tetikledi

Aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında özellikle kronik hastalığı bulunan ve belli bir yaşın üstündeki vatandaşlar risk altında. Hava sıcaklığının daha da artacağına işaret eden uzmanlar, bir yandan da sıcak çarpmasına karşı vatandaşları uyarıyor. Florence Nightingale Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Orakdöğen, kronik hastalığı olan ve belli bir yaşın üzerindeki vatandaşların sıcak havalarda dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.





SIVI KAYBI OLABİLİR

Sıcak havaya fazla miktarda maruz kalan kişilerde fazla sıvı kaybının olacağını söyleyen Orakdöğen, “Böbrek problemi olanlar için üre yükselebilir. Tansiyon sorunu olanlarda kan basıncı yükselebilir. Kan şekeri dengesizleşebilir. Aşırı sıcak riskli hastalarda kalp krizini aşırı sıcaklar tetikleyebilir. Ciltte de yanıklar ve lekelenmeler oluşabilir. En büyük problemi kardiyovasküler sağlık sorunu olan ileri yaştaki insanlar yaşıyor” dedi. Orakdöğen, sıcakların etkisiyle yeme alışkanlığı, metabolizma ve bağışıklık açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.





KLİMA TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Ev ortamında belli bir sıcaklıkta olması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Orakdöğen, “İleri yaştaki vatandaşlar için evin aşırı sıcak, nemli ve rutubetli olması da oldukça tehlikeli. Klima ve filtre temizliğine de dikkat edilmeli. Ayrıca ev serinletilir ama klimanın altında oturulmaz. Yazın en sık yaşadığımız sağlık sorunlarından biri klima zatürresi” şeklinde konuştu.





HAVUZ SULARININ KONTROLÜ ŞART

Havuzun neden olduğu hastalıkların yaz mevsiminde arttığını söyleyen Orakdöğen, şunları söyledi: “Havuzlarla içsel ve konjonktivit bağırsak enfeksiyonları da sık olabiliyor. Belirli aralıklarla havuz suyunun kontrolü gerekiyor.”





D VITAMINI ALABILIRSINIZ

Yurt genelinde artan hava sıcaklıkları birçok riski beraberinde getiriyor. Uzmanlar sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle orman yangını çıkma ihtimaline karşı uyarırken güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Dünya genelinde D vitamini eksikliğinin yüksek olduğunu söyleyen Orakdöğen, “Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanlar gün ortasında 15-20 dakika kol ve bacakları hafif güneşte pembeleşme sağlayana kadar güneşte tutabilir. İleri yaşta ve kronik rahatsızlığı olanların ise D vitamini takviyesi almaları doğru olur” dedi.



