Sigara sadece içeni değil çevresindekileri de zehirliyor: Hasarı geri dönülemez hale getiriyor

Dr. Erşan; akciğer kanserinin hem dünyada hem de ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu hatırlatarak erken tanının önemine dikkat çekerek. "Akciğer kanseri çoğu zaman sessiz ilerleyen bir hastalıktır. Uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgamda kan ya da açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir" dedi. Akciğer kanserinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Erşan; en önemli risk faktörünün sigara olduğuna dikkat çekerek; "Akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 90’ı sigara kullanımına bağlı gelişiyor. Her bir sigara, akciğer dokusuna mikroskobik düzeyde zarar verir ve bu hasar zamanla geri dönülmez hale gelir. Üstelik yalnızca içen kişi değil, pasif içiciler de aynı riski taşır. Bu nedenle hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için tütünden uzak durmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Sigara bırakmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunan Erşan, şunları kaydetti: