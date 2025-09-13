Yeni Şafak
Siirt’te dalgıç ekibi kuruluyor

14:2013/09/2025, Cumartesi
IHA
Personel eğitim aldı.
Personel eğitim aldı.

Siirt Belediyesi, kuracağı dalgıç ekibi için 6 personelini Antalya’ya eğitime gönderdi.

Kentte yaşanan her boğulma vakasında Batman, Bitlis ve çevre illerden dalgıç ekiplerinin gelmesi beklenirken geçen zaman, can kayıplarını da beraberinde getiriyordu.


Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulacak su altı arama-kurtarma ekibi için ilk etapta 6 itfaiye personeli, dalgıçlık eğitimi almak üzere Antalya’ya gönderildi.


Yetkililer, profesyonel dalgıçlık eğitiminin tamamlanmasıyla birlikte Siirt’in kendi arama-kurtarma ekibine kavuşacağını bildirdi. Böylece boğulma vakalarında dakikaların bile hayati önem taşıdığı müdahaleler, artık başka illerden destek beklenmeden yapılabilecek.

#Siirt
#İtfaiye
#Dalgıç
