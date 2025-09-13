Siirt’te dalgıç ekibi kuruluyor

Kentte yaşanan her boğulma vakasında Batman, Bitlis ve çevre illerden dalgıç ekiplerinin gelmesi beklenirken geçen zaman, can kayıplarını da beraberinde getiriyordu.





Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulacak su altı arama-kurtarma ekibi için ilk etapta 6 itfaiye personeli, dalgıçlık eğitimi almak üzere Antalya’ya gönderildi.



