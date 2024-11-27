Sinemacı Sami Şekeroğlu toprağa verildi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema Televizyon Bölümü kurucularından Prof. Sami Şekeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camii'ndeki törende, taziyeleri Şekeroğlu'nun ailesiyle öğrencileri kabul etti. Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, yazar Gani Müjde, Prof. Alev İdrisoğlu, Prof. Asiye Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mert Atalar ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil'in yanı sıra sinema ve akademi dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Şekeroğlu'nun cenazesi Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.