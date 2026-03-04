Sınırları aşan bir meslek: Gümrük Müşavirliği

Solmaz Playground, sektörün deneyimli isimlerinden Do&Co Gümrük Müdürü ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Rıdvan Haliloğlu’nu ağırladı. “Bir Gümrük Müşavirinin Kariyer Yolculuğu” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşi, yoğun ilgi gördü.

Rıdvan Haliloğlu’nun mesleki birikimlerini ve kariyer deneyimlerini paylaştığı söyleşide, gümrük müşavirliği mesleğinin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşüm ve gelecekteki yönü ele alındı. Söyleşi boyunca, mesleğin değişen dinamikleri ve küresel ticaretin etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

'Kariyerimde dönüm noktası'

Haliloğlu, kariyerindeki dönüm noktalarını aktarırken, Solmaz Kurucusu Asım Barlın’ın yıllar önce dile getirdiği “Bu mesleğin dünyaya açılması ve gelişime ayak uydurması gerekir” yaklaşımının bugün sektör açısından vazgeçilmez bir gereklilik haline geldiğine dikkat çekti.

Uluslararası şirketlerde edindiği deneyimlerin mesleki bakış açısını önemli ölçüde geliştirdiğini belirten Haliloğlu, global ölçekte düşünmenin ve hareket etmenin meslek için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası organizasyonlarda üstlendiği görevlerin ardından kariyerine özel sektörde devam eden Haliloğlu, halen Do&Co’nun Gümrük Müdürü olarak görev yapmaktadır. Gümrük Müşavirliği mesleğinin geleceğinde danışmanlık rolünün çok daha güçlü bir konuma geleceğini kaydeden Haliloğlu, sektörde uzmanlığın ve stratejik bakış açısının önemine dikkat çekti.

'Tarihsel dönüşüm'

Söyleşinin öne çıkan başlıklarından biri de mesleğin tarihsel dönüşümü oldu. Temelleri 1909 yılına dayanan Gümrük Müşavirliği mesleğinin her dönemde değişim içinde olduğuna değinen Haliloğlu, şu sözlerle süreci özetledi:

“Dünyada ticaret var oldukça Gümrük Müşavirliği mesleği varlığını sürdürecek. Ancak bu meslekte kalıcı olacak olanlar, değişime ve dönüşüme uyum sağlayabilenler olacak.”

'Dijitalleşme etkiliyor'

Dijitalleşmenin sektöre etkilerine de değinilen söyleşide, operasyonel süreçlerin ötesinde veri yönetimi, risk analizi ve katma değerli danışmanlığın ön plana çıktığı vurgulandı. Haliloğlu, geleceğin Gümrük Müşavirliği mesleğinin, yalnızca işlem yapan değil, müşterilerine stratejik rehberlik sunan bir yapıya evrileceğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca Gümrük Müşavirliği mesleğinin tarihsel gelişimi, temsil yetkisi, GTİP sınıflandırmasının önemi ile teknolojik gelişmelerin tarifelendirme ve mevzuat süreçlerine etkileri gibi teknik konular da ele alındı.



