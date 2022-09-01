Hayat Sırbistandan Türkçe öğrenmek için Antepe geldiler
KÜLTÜR SANAT

Sırbistan'dan Türkçe öğrenmek için Antep’e geldiler

Sırbistan’daki Belgrad Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) Türkçe öğrenen farklı yaş ve meslek gruplarından yirmi öğrenci Türkçesini geliştirmek için Türkiye’ye geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırbistandan Türkçe öğrenmek için Antep’e geldiler
Sırbistanlı öğrenciler hem öğrendikleri dilde pratik yapma hem de Türk kültürünü yakından tanıma imkânı buluyor.

Sırbistan’daki Belgrad Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) Türkçe öğrenen farklı yaş ve meslek gruplarından yirmi öğrenci Türkçesini geliştirmek için Türkiye’ye geldi. Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Tuna’dan Anadolu’ya Türkçe Araştırma ve Geliştirme Projesi”yle Sırbistanlı öğrenciler hem öğrendikleri dilde pratik yapma hem de Türk kültürünü yakından tanıma imkânı buluyor. On dört gün sürecek projede öğrenciler yazma ve konuşma dersleriyle Türkçelerini geliştirirken kültürel programlar sayesinde Güneydoğu’nun önemli yerlerini görüp, geleneklerini öğreniyor.

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