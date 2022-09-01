Sırbistan'dan Türkçe öğrenmek için Antep’e geldiler

Sırbistan’daki Belgrad Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) Türkçe öğrenen farklı yaş ve meslek gruplarından yirmi öğrenci Türkçesini geliştirmek için Türkiye’ye geldi. Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Tuna’dan Anadolu’ya Türkçe Araştırma ve Geliştirme Projesi”yle Sırbistanlı öğrenciler hem öğrendikleri dilde pratik yapma hem de Türk kültürünü yakından tanıma imkânı buluyor. On dört gün sürecek projede öğrenciler yazma ve konuşma dersleriyle Türkçelerini geliştirirken kültürel programlar sayesinde Güneydoğu’nun önemli yerlerini görüp, geleneklerini öğreniyor.

GÜNDEM Yunus Emre Enstitüsü Belgrad merkezi açıldı