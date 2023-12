Skyroad’la yeni keşifler

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi’nde birincilik ödülünü “Sohbet” çalışmasıyla Sare Ertaş Kural, ikincilik ödülünü ise “Karlar” fotoğrafıyla Şeref Akçay kazandı. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisinde birincilik ödülüne “Şelale” fotoğrafıyla M. Turan Döner, ikincilik ödülüne “Su Şehri Göcek” ile Kadir Yılmaz değer görüldü. Drone Fotoğrafları Kategorisinde ise birincilik ödülünü “Pembe Göl” fotoğrafıyla Merve Terzioğlu, ikincilik ödülünü “Göz” çalışmasıyla Aylin İsfendiyar Ceylan aldı. Fotoğrafçı Selim Dizman, “Gülümse Çekiyorum” fotoğrafıyla Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülüne değer görüldü.

Seyahat dalında birinci olan Mehmet Turan Döner, 2008 yılından beri profesyonel olarak fotoğraf çektiğini vurguladı. Her sene bu yarışmaya başvurduğunu belirten Döner, “Bu sene Antalya’ya gittiğimde çektiğim bir fotoğrafla katıldım. Yurt dışına hiç çıkmadım ama ülkemizin her tarafını, her yöresini özellikle kırsal kesimi fotoğraflamayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.