Skyroad’la yeni keşifler

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türk turizmine katkı sağlamak amacıyla dördüncüsünü düzenlediği “Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla düzenlenen yarışmanın Tepe Restaurant Lounge’da gerçekleştirilen ödül töreninde, 4 farklı kategoride 7 fotoğrafçıya ödülleri takdim edildi. Fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Gül Işık, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu’nun jürisinde bulunduğu yarışmada birincilik ödülü alanlara 60 bin, ikincilik ödülü sahiplerine de 30 bin lira ödül çeki verildi. Yarışmacılar ödüllerini Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca’dan aldı.

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi’nde birincilik ödülünü “Sohbet” çalışmasıyla Sare Ertaş Kural, ikincilik ödülünü ise “Karlar” fotoğrafıyla Şeref Akçay kazandı. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisinde birincilik ödülüne “Şelale” fotoğrafıyla M. Turan Döner, ikincilik ödülüne “Su Şehri Göcek” ile Kadir Yılmaz değer görüldü. Drone Fotoğrafları Kategorisinde ise birincilik ödülünü “Pembe Göl” fotoğrafıyla Merve Terzioğlu, ikincilik ödülünü “Göz” çalışmasıyla Aylin İsfendiyar Ceylan aldı. Fotoğrafçı Selim Dizman, “Gülümse Çekiyorum” fotoğrafıyla Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülüne değer görüldü.

Gül Işık

SENEYE ULUSLARARASI OLACAK

İlk yıl Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfetmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan, son iki yıldır dünyanın seyahat rotalarını keşfetmek üzerine bir temaları olduğunu dile getirdi. Arslan, “Dünyadan binlerce farklı fotoğraf gönderiyorlar. Hummalı bir çalışmayla jüri üyelerimiz aralarından en iyilerini seçiyor. Önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışma, uluslararası fotoğrafçıların da katılımına açık olacak” müjdesini verdi.

7 bin fotoğraf arasından seçim yapan jüri üyelerinden biri de fotoğraf sanatçısı Gül Işık’tı. Birbirinden güzel fotoğraflar gördüklerini söyleyen Işık, “En çok profesyonel seyahat kategorisinde fotoğraf geldi. Telefon fotoğrafı profesyonel bulunmadığı için, o kategoride daha az gönderim sağlanıyor. Bu konuda da çok daha fazla katılım olmasını bekleriz” dedi.

Ayşegül Arslan

ÖNEMLİ OLAN BAKIŞ AÇISI

Cep Telefonu Fotoğrafları Birincisi

Sare Kural

Çektiği fotoğrafın hikayesini anlatan telefon fotoğrafçılığında birincilik ödülünün sahibi Sare Ertaş Kural, “Kocaeli’de bir mekan burası. İş yerime giderken gördüğüm bir kafe vardı. Kendim de ressam olduğum için duvarın üzerindeki resim dikkatimi çekti. Genellikle önüne araba park edilir ya da motosiklet olur. Bu sefer bomboştu. Hemen fotoğrafı çektim. 2006’dan beri hem profesyonel hem cep telefonuyla çekimler yapıyorum. Fotoğraf makinesiyle de çekseniz cep telefonuyla da çekseniz aslında önemli olan sizin bakış açınız” diye konuştu.

Seyahat dalında birinci olan Mehmet Turan Döner, 2008 yılından beri profesyonel olarak fotoğraf çektiğini vurguladı. Her sene bu yarışmaya başvurduğunu belirten Döner, “Bu sene Antalya’ya gittiğimde çektiğim bir fotoğrafla katıldım. Yurt dışına hiç çıkmadım ama ülkemizin her tarafını, her yöresini özellikle kırsal kesimi fotoğraflamayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.











