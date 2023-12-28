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Skyroad’la yeni keşifler

Skyroad’ın dördüncüsünü düzenlediği “Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması”nda 4 kategoride kazanan 7 fotoğrafçıya ödülleri verildi. Jürinin 7 bin fotoğrafı incelediği yarışmada “Profesyonel Seyahat Fotoğrafları” kategorisinde birinciliği “Şelale” çalışmasıyla M. Turan Döner kazandı. “Cep Telefonu Fotoğrafları” kategorisinde ise Sare Ertaş Kural “Sohbet” çalışmasıyla birinci oldu.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:20 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Birincisi: M. Turan Döner
Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Birincisi: M. Turan Döner

Albayrak Medya markalarından Skyroad’un Türk turizmine katkı sağlamak amacıyla dördüncüsünü düzenlediği “Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması”nın ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla düzenlenen yarışmanın Tepe Restaurant Lounge’da gerçekleştirilen ödül töreninde, 4 farklı kategoride 7 fotoğrafçıya ödülleri takdim edildi. Fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Gül Işık, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu’nun jürisinde bulunduğu yarışmada birincilik ödülü alanlara 60 bin, ikincilik ödülü sahiplerine de 30 bin lira ödül çeki verildi. Yarışmacılar ödüllerini Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca’dan aldı.

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi’nde birincilik ödülünü “Sohbet” çalışmasıyla Sare Ertaş Kural, ikincilik ödülünü ise “Karlar” fotoğrafıyla Şeref Akçay kazandı. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisinde birincilik ödülüne “Şelale” fotoğrafıyla M. Turan Döner, ikincilik ödülüne “Su Şehri Göcek” ile Kadir Yılmaz değer görüldü. Drone Fotoğrafları Kategorisinde ise birincilik ödülünü “Pembe Göl” fotoğrafıyla Merve Terzioğlu, ikincilik ödülünü “Göz” çalışmasıyla Aylin İsfendiyar Ceylan aldı. Fotoğrafçı Selim Dizman, “Gülümse Çekiyorum” fotoğrafıyla Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülüne değer görüldü.

Gül Işık

SENEYE ULUSLARARASI OLACAK

İlk yıl Türkiye’nin seyahat rotalarını keşfetmek üzere yola çıktıklarını söyleyen Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan, son iki yıldır dünyanın seyahat rotalarını keşfetmek üzerine bir temaları olduğunu dile getirdi. Arslan, “Dünyadan binlerce farklı fotoğraf gönderiyorlar. Hummalı bir çalışmayla jüri üyelerimiz aralarından en iyilerini seçiyor. Önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışma, uluslararası fotoğrafçıların da katılımına açık olacak” müjdesini verdi.

7 bin fotoğraf arasından seçim yapan jüri üyelerinden biri de fotoğraf sanatçısı Gül Işık’tı. Birbirinden güzel fotoğraflar gördüklerini söyleyen Işık, “En çok profesyonel seyahat kategorisinde fotoğraf geldi. Telefon fotoğrafı profesyonel bulunmadığı için, o kategoride daha az gönderim sağlanıyor. Bu konuda da çok daha fazla katılım olmasını bekleriz” dedi.

Ayşegül Arslan

ÖNEMLİ OLAN BAKIŞ AÇISI

Cep Telefonu Fotoğrafları Birincisi
Sare Kural

Çektiği fotoğrafın hikayesini anlatan telefon fotoğrafçılığında birincilik ödülünün sahibi Sare Ertaş Kural, “Kocaeli’de bir mekan burası. İş yerime giderken gördüğüm bir kafe vardı. Kendim de ressam olduğum için duvarın üzerindeki resim dikkatimi çekti. Genellikle önüne araba park edilir ya da motosiklet olur. Bu sefer bomboştu. Hemen fotoğrafı çektim. 2006’dan beri hem profesyonel hem cep telefonuyla çekimler yapıyorum. Fotoğraf makinesiyle de çekseniz cep telefonuyla da çekseniz aslında önemli olan sizin bakış açınız” diye konuştu.

Seyahat dalında birinci olan Mehmet Turan Döner, 2008 yılından beri profesyonel olarak fotoğraf çektiğini vurguladı. Her sene bu yarışmaya başvurduğunu belirten Döner, “Bu sene Antalya’ya gittiğimde çektiğim bir fotoğrafla katıldım. Yurt dışına hiç çıkmadım ama ülkemizin her tarafını, her yöresini özellikle kırsal kesimi fotoğraflamayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.



Apollon Smintheus Tapınağı'nda yeni keşif: 2 bin yıllık
Apollon Smintheus Tapınağı'nda yeni keşif: 2 bin yıllık

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Tapınağı'nda 2023 yılı kazı çalışmalarında tapınağın kuzeybatısında kalan nekropoliste (mezarlıkta) Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin yıllık anıt mezar bulundu. Mezar odasındaki tekne içinde ortaya çıkan, bütünlüğü bozulmuş ve karışmış haldeki iskeletler üzerindeki ilk değerlendirmelerde çocuk ve yetişkin ondan fazla bireyin bu mezara gömüldüğü ortaya çıktı. Bu mezarın planı ile Smintheion'da Roma İmparatorluk döneminde anıt mezarların varlığını anladıklarını belirten araştırmacılar, böyle bir mezar varlıklı kişi veya kişiler tarafından yaptırılmış olabileceği ifade ediyor.


#Skyroad
#Fotoğraf Yarışması
#Aktüel
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