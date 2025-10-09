Sonbahar manzarasında ilerleyen Doğu Ekspresi Erzincan'dan geçti

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Doğu Ekspresi yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğiyle cazipliğini her mevsim koruyor. Doğu Ekspresiyle masalsı bir yolculuk için 7’den 70’e, Türkiye’nin 81 ilinden insanlar Ankara- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars güzergâhını görmek için ilgi gösteriyor.

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlamakta. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün en uzun rotalarından biri olan ve Avrupa’da ilk 10 rota içerisinde bulunan Ankara-Kars hattında her gün hizmet veren Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler, yurdun dört bir yanından hatta yurt dışından gelip Ankara’dan Doğu Ekspresi ile Kars’a gidiyor.