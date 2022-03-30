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Hayat Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Bidenın kopya kağıdı kameralara yakalandı
AKTÜEL

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Biden'ın 'kopya kağıdı' kameralara yakalandı

İmza attığı gaflarla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden'ın bulduğu 'çözüm' kameralara takıldı. Putin ile ilgili gafından sonra önlem alan Biden kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı. ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Bidenın kopya kağıdı kameralara yakalandı
ABD Başkanı Joe Biden.

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde... Ukrayna'ya verdiği desteği her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Biden'ın Putin gafı ise bir türlü gündemden düşmüyor.

  • Avrupa temaslarının son gününde önce Polonya’nın başkenti Varşova’da Ukraynalı mültecileri ziyaret eden Biden daha sonra halka hitap etmiş ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili gündem olan ifadeler kullanmıştı.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kast ederek 'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' demişti.

ABD'li yetkililer her fırsatta bu açıklamanın 'Rusya’da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmiş Moskova ise bu sözlere çok sert bir yanıt vermişti.

Görünen o ki Biden benzer bir gafa imza atmamak için ilginç bir önlem aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden kürsüye bu konu hakkında gelebilecek sorulara verilecek cevapları içeren bir kağıt ile çıktı.

O anlar çevredeki kameralara yansıdı. Notun başlığının ise 'Zor Putin soruları ve cevapları' olduğu görüldü.

Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada viral olurken ABD basını notlar için 'kopya kağıdı' benzetmesi yaptı. Pek çok Cumhuriyetçi siyasetçi bu görüntüyü sert dille eleştirdi.

Söz konusu nottaki birinci soru olan 'Rejim değişikliğini savunmuyorsanız ne demek istediniz? Açıklayabilir misin?'e Biden'ın şu cevabı yazdığı görüldü;

'Bu adamın davranışlarına karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. Politikadaki bir değişikliği ifade etmiyordum.'

İLK AÇIKLAMASINI 'HAYIR' DİYE BAĞIRARAK YAPTI

Konu ile ilgili pek çok açıklama yapılırken Biden sonunda sessizliğini bozdu. Pazar günü Washington DC'nin Georgetown semtindeki Holy Trinity Kilisesi'nden ayrılan Biden'a çevredeki muhabirler 'Putin'in görevden alınmasını istiyor musunuz' sorusunu yöneltti.

  • 'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' sözlerini hatırlatan muhabirler Biden'dan kısa bir yanıt aldı.

Biden'ın muhabirlere doğru 'hayır' diye bağırdığı duyuldu. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Biden'dan U dönüşü' başlığı ile duyurdu.

İşgalden kaçan Ukraynalı mültecilerle de Polonya’nın başkentinde bir araya gelen Biden burada Rusya lideri Putin için “kasap” ifadesini kullanmıştı.

BİDEN KONUŞURKEN NATO SINIRINA İKİ FÜZE

Rus güçleri ise ABD Başkanı Joe Biden’ın temaslarda bulunduğu Polonya’ya 80 km mesafedeki Ukrayna’nın Lviv şehrine hava saldırısı düzenlemişti.
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