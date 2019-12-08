Spora elit havuz

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği “Türkiye Sportif Yetenek Taraması” ve “Spora Yönlendirme Projesi” ile geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor. Projenin ilk uygulaması 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda, tüm Türkiye’de yürütüldü. Yaklaşık 423 bin üçüncü sınıf öğrencisi taramaya katıldı. Tarama sonucunda belirlenen 46 bin 884 çocuk, temel hareket becerileri ve spor becerileri eğitimine çağrıldı. Projenin ikinci uygulaması 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde 81 ilde uygulandı, yaklaşık 802 bin 946 üçünsü sınıf öğrencisi taramadan geçirildi. Taramalara sonrasında 100 bin çocuk temel hareket becerileri ve spor becerileri eğitimine alındı.

YÜZDE 10’A ÖZEL TEST

Projede spora yatkınlıkları ölçülen çocuklar içinden Türkiye sıralamasında yüzde 10’luk dilime girenlere 12 ay sürecek olan “Temel Hareket Becerileri ve Spor Becerileri Eğitimi” veriliyor. Bu eğitimi tamamlayan çocuklara federasyonlar ile koordine içerisinde gerçekleştirilecek kapsamlı testler sonrasında hangi spor dalına yatkın oldukları tespit edilerek 2 ile 4 arasında branş eğitimi verilecek. Branş eğitimlerinden başarıyla geçmiş olan çocuklar, kulüpler ve ileri düzey spor eğitimi gerçekleştiren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde spor hayatlarını sürdürmeleri hedefleniyor. Bu sürecin sonunda içinde sürekli olarak yaklaşık 4 bin sporcunun bulunacağı elit sporcu havuzu oluşturulacak.

83 ülkeden keşif

Proje her yıl sayıları yaklaşık 15 bin olan ilkokullarda öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerine uygulanıyor. Taramalarda yaklaşık bin 350 öğretmen, 945 antrenör ve 948 Gençlik Spor Bakanlığı personeli görev aldı. Türkiye’de eğitim gören 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 öğrenci de taramaya alındı. 816’sı temel hareket ve sportif beceriler eğitimine çağrıldı. Ayrıca 3 bin 551 engelli öğrencinin sportif yetenek taraması yapılarak temel hareket ve sportif beceriler eğitimi veriliyor.

Üniversiteler burs verecek

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, bütün branşlarda sportif altyapının gelişmesi ve elit sporcuların yetişmesinde karşı karşıya kalınabilecek engellerin ortadan kalkması için devrim niteliğinde bir adım attı. Artık sporcular, eğitim mi, spor mu ikileminde kalmayacak. 28 vakıf üniversitesiyle varılan mutabakatla, uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmiş sporcular, bu vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs alma hakkına kavuşacak. Müsabakalara nitelikli bir şekilde hazırlanmak için ders çalışmaya yeterince zaman ayıramamaları nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeleri engellenmiş olacak.