Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Evet-Hayır yarışması ile ün kazanan sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirmişti. Yolaç için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı.

Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç ve kızı Göksu Yolaç burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından Erkan Yolaç için cenaze namazı kılındı ve tabutu, sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına alındı. Son yolculuğunun ardından Yolaç, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi