|
Hayat

Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 16 Mayıs Perşembe günü hayatını kaybeden sunucu Erkan Yolaç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Yolaç'ın cenazesi Zekeriyaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

15:43 - 19/05/2024 Pazar
DHA
Erkan Yolaç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı
Erkan Yolaç için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı

Evet-Hayır yarışması ile ün kazanan sunucu Erkan Yolaç 16 Mayıs Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitirmişti. Yolaç için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı.


Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Yolaç'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Yolaç'ın oğlu Mehmet Yolaç ve kızı Göksu Yolaç burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından Erkan Yolaç için cenaze namazı kılındı ve tabutu, sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına alındı. Son yolculuğunun ardından Yolaç, Zekeriyaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi





#Erkan Yolaç
#Cenaze
#Barbaros Hayrettin Paşa Camii
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı