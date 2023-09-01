Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği anda meydana gelen ve Süper Ay olarak adlandırılan doğa olayı dün gece doğaseverleri mest etti. Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan “Süper Mavi Ay” kendisini gösterdi. Saat 04.36’da en parlak konumuna gelen ‘Mavi Ay’ gökyüzünde ve İstanbul Boğazı’nda eşsiz manzaralar oluşturdu. Bu görsel şölende fotoğraf tutkunları objektiflerini gökyüzüne çevirdi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile manzarayı görüntülemeye çalışırken, bazıları ise manzaranın keyfini çıkardı. ‘Süper Ay’ın İstanbul’da Galata Kulesi ile birlikte görüntülendiği anlar büyüledi. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli noktalarından gelen ay fotoğrafları da büyük beğeni topladı.