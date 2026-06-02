Talas Millet Bahçesi'nin adı 'Türk Dünyası Millet Bahçesi' oldu

12:372/06/2026, Salı
AA
Kayseri
Talas Millet Bahçesi'nin adı "Türk Dünyası Millet Bahçesi" olarak değiştirildi.

Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen haziran ayı olağan meclis toplantısında 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri arasında Mevlana Mahallesi’nde yapımı tamamlanan cami alanında belediyeye ait 354 metrekarelik bölümün Diyanet İşleri Başkanlığına devri konusu kabul edilirken, ilçe genelinde belirlenen 24 farklı noktaya isim verilmesi konusu da değerlendirilmek üzere ilgili komisyona gönderildi.

Meclis toplantısında, Talas Millet Bahçesi'nin adı oy birliğiyle "Türk Dünyası Millet Bahçesi" olarak değiştirildi.

Başkan Yalçın, toplantının sonunda yaptığı konuşmada, alınan kararların Talas’a ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Türk dünyasının ortak değerlerini yaşatan ve gelecek nesillere taşıyan projelere önem verdiklerini belirten Yalçın, Talas’ın kültür, tarih ve medeniyet ekseninde gelişimini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.




