Tarih öncesinden ihtişamlı bir şehir

Kıvrımlı kızıl kayaların arasından ilerliyorum. Sürekli duraklıyorum. Kayalara dokunmak için, önce nal tıkırtısı sonra kendisi gelen atlara yol vermek için, kayaların üzerine düşen güneş ışıklarının oyunlarını izlemek için. Bu gerçek, şu an bulunduğun yer “gerçek” demek için. Petra’dayım. Dünya’nın yeni yedi harikasından biri olan bu antik şehir, gezdiğim, gördüğüm tüm antik şehirlerden farklı. Dünyanın içinde başka bir dünyaya geçit bulmuş gibi hissediyorum. Tam da şu günlerde, bebeklerin katledildiği, tüm dünyanın bir soykırımı seyrettiği şu günlerde başka bir dünyaya kaçma isteğiyle aklıma gelen ilk yer de Petra oldu. Bu yazıyı okuduğunuz on beş dakika boyunca, birlikte başka bir dünyaya kaçmışız gibi hissetmenizi dilerim, zira bu tarafta olmak insan olan için bazen çok zor. Baştan başlıyorum. MÖ 400 ile 106 yılları arasında Nebatiler tarafından kurulmuş, 1812 yılında İsviçreli bir kaşif tarafından keşfedilmiş kente doğru yürümeye başlayınca önce Obelisk Tomb’u görüyorum. Burası Nebatiler tarafından MÖ 1. yüzyılda yapılmış iki katlı bir mezar. Ön yüzünde beş dikilitaş bulunan bu mezarın içinde gömülü beş kişiyi temsil ettiği düşünülüyor. Obelisk Tomb’un ardından “Siq” adı verilen az önce bahsettiğim yola giriyoruz. Burası antik kentin giriş yolu. Yer yer beş metreye kadar daralan kırmızının her tonuna sahip dev kayaların, yüksekliği seksen metreye kadar çıkan kayaların arasından yürüdüğünüz büyülü bir yol. Büyüyü bozmaya kalabalık da, insan ve nal sesleri de yetmiyor, en azından benim için. Siq yaklaşık 1.2 km uzunluğunda. Geçit boyunca Nebatiler tarafından kayaların üzerine oyulmuş heykeller, su kanallarını görüyorum. Yaklaşık yarım saatlik yürüyüş, bu büyülü geçidin içerisinde bir dakika gibi geçiyor ve Hazine Binası’na ulaşıyorum.

Al-Khazneh yani Hazine Binası İngilizce’de “photos don’t do it justice” dedikleri, sahiden de fotoğrafların, ne kadar güzel olsa da, binanın gerçek güzelliğinin hakkını veremediği bir yer. Kızıl kentin başladığı, Siq’in kıvrımlı yollarını hayretle yürürken birden karşınıza çıkıp büyüklüğüyle, güzelliğiyle insanın ağzını açık bırakan bir yapı. 25 metre genişliğinde, 40 metre yüksekliğindeki bu kaya mezarın ismi Bedevilerin burada bir hazine saklandığına yönelik inancından kaynaklanıyor. Hazine binasının ön yüzü geleneksel Nebati mimarisinden farklı olarak, çiçekler, hayvanlar ve Tanrı figürleriyle süslü. Petra’nın bu en görkemli yapısının önünde bir saate yakın zaman geçiriyorum. Daha sonra Hazine Binası’nı yüksekten ve karşıdan gören kayalara çıkıp -ki buraya High Place of Sacrifice deniyor ve sosyal medyada gördüğümüz muhteşem Hazine binası pozları buradan çekiliyor- buradan da yapıyı seyrediyorum. High Place of Sacrifice’a tırmanmak yirmi dakika kadar sürüyor. Aşağıya indikten sonra Hazine Binası’nın sağından şehrin içeriye doğru genişleyen bölümlerine ilerliyorum. Burada da muhteşem yapılar var ve her birine ulaşmak için epeyce yürümek gerekiyor.