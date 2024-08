Tarımsal zenginliklerimizi markalaştırmak önemli

Anadolu, gerçekten de “dünyanın hububat ambarı” unvanını fazlasıyla hak ediyor. Bu topraklarda yetişen 11 bin 200 bitki çeşidinin 3 bin 600’ü endemik, yani sadece Anadolu’ya özgü. Dünyada yalnızca Anadolu’da yetişen bu bitkiler, bu toprakların ne denli verimli ve eşsiz olduğunun en somut göstergesi. Örneğin, Belçika’da sadece 1 çeşit endemik bitki bulunurken, Avrupa’daki tüm ülkelerde kayıt altına alınmış endemik bitki türlerinin toplamı 2 bin 750 civarındayken, Türkiye tek başına bu rakamı geride bırakıyor. Bu muazzam zenginlik, yaklaşık 20 bin yıldır kazanların kaynadığı, aşların piştiği Anadolu mutfağına da doğal olarak yansımış durumda. Cennet vatanımızın her köyü, her kasabası, her mezrasında, kendine has mutfaklar ve bu mutfaklardan çıkan sayısız yemek var.