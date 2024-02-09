Tarladan sofraya uzanan SuperFresh lezzetleri profesyonel şeflerden tam not aldı

Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katıldı. 70’in üzerinde ülkeden 50 binden fazla gastronomi profesyonelini buluşturan fuar, 6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşiyor. EDT kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Kerevitaş, ANFAŞ’ta SuperFresh markasıyla yer aldı.





“Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” iş modeliyle sürdürülebilirlik odağında başarılı sonuçlara imza atan SuperFresh, fuar ziyaretçilerine dondurulmuş gıda konusundaki farkındalık çalışmalarını anlattı ve ziyaretçileri yeni lezzetleriyle buluşturdu. “Hasat” “Teknoloji” “Güven” “Çeşitlilik” ve “Lezzet” başlıklarının ön plana çıkarıldığı özel reçeteler ile yapılan yiyecekler, Ev Dışı Tüketimin Ünlü Şeflerinden tam not aldı.

Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç

Mert Altınkılınç: “İnovasyon odağımızla sürdürülebilir büyümemize devam edeceğiz”

Ülkemizde ve bölgemizde EDT pazarının her geçen gün daha da büyüdüğünü ve çeşitlendiğini belirten Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, şunları ifade etti. “Pazarın hareketliliğini çok yakından takip ediyor ve inovasyonu odağımıza alarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor, inovatif ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. EDT kanalında 2023’te dondurulmuş unlu mamuller alanında lider Donuk Fırıncılık şirketini bünyemize katarak bu kanaldaki gücümüzü daha da perçinledik. Bu yıl SuperFresh markamızla katıldığımız fuarı, sektör paydaşlarımızla ortak bir sinerji oluşturmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan

Gülizar Öcal Doğan: “Gıda üretiminde doğru tohumdan, hasada, teknoloji kullanımına her aşama çok değerli”

Dondurulmuş gıdanın, lezzetli ürünleri tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra gıda israfının önlenmesi ve sürdürebilir tarım için önemli olduğunu belirten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Ürünlerimizin tarladan başlayan ve sıfır gıda kaybı ile sofralara ulaşan yolculuğuna dair tüm ayrıntıları bu defa da ünlü şeflerimize anlattık. Hasat süreci, sözleşmeli tarım modeli, üretimde teknoloji kullanımı her aşama çok değerli. Marka olarak yaptığımız öncü çalışmalar, ev dışı tüketim noktaları ile katma değerli iş birliklerimiz ve yeni lezzetlerimiz ünlü şeflerden tam not aldı. Sürdürülebilir tarım adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız Tarımın Kadın Yıldızları projemiz ile bu alanda kadın istihdamının önemine de vurgu yapmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Yıldız Holding’in halka açık en büyük ikinci gıda şirketi olan Kerevitaş, dondurulmuş gıda, yağ ve konserve kategorilerinde öncü faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de her yıl 18 milyona yakın hanede, yaklaşık 75 milyon tabakla sofralara ulaşıyor. Türkiye’yi dondurulmuş gıda ile tanıştıran SuperFresh markası ise yüzde 42 pazar payı ve yüzde 100 marka bilinirliği ile dondurulmuş gıda pazarının lider markası konumundadır.













Kerevitaş tüm faaliyetlerini Yıldız Holding’in “İsrafsız Şirket” çalışma modeli çerçevesinde ve “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla yürütüyor. Dünya genelinde üretilen her 100 kg sebzenin 67 kg’ı tarımsal faaliyetler, lojistik ve ürün işleme nedeniyle gıda atığına dönüşürken, sadece 33 kg’ı tüketiciye ulaşabiliyor. SuperFresh, ‘Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı’ iş modeliyle 100 kg sebzenin tam 94 kg’ını tüketicilere ulaştırarak gıda israfıyla mücadele ediyor.









SuperFresh aynı zamanda, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle başlattığı 'Tarımın Kadın Yıldızları' projesi kapsamında, 3 yılda desteklenen kadın çiftçi oranını yüzde 100 artırma hedefine sadece 1 yılda ulaştı. Proje kapsamında sözleşmeli kadın çiftçilere alım garantisi sunuluyor, avans desteği sağlanıyor ve tohum seçiminden hasada kadar her aşamada uzman ziraat mühendisleriyle kadın çiftçilere destek veriliyor. Proje 2023 yılında ulusal ve uluslararası olmak üzere 7 ödüle layık görüldü.







