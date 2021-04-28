Tasarladı patentini aldı: 83 yaşındaki emekli öğretmen dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

Denizli’de emekli metal bölümü öğretmeni 83 yaşındaki Hüseyin Kurucan, 36 yıl önce emekli oldu. Kendine küçük bir demir atölyesi kuran Kurucan, altı yıl önce tecrübe ve bilgisini birleştirerek ‘Akıllı masa’ ismini verdiği masanın tasarımını yapıp tescilini aldı. Akıllı masa üretime başlayan Kurucan, Danimarka’ya ilk ihracatı yaptıktan sonra şimdi de Bulgaristan’a ihracat yapmaya başladı. Tekerlekli ve birinci sınıf MDF’den ürettiği akıllı masaların hidrolik sisteme sahip olduğunu, kapalıyken 60 santimetre olan masanın, tek hareketle açıldığında 1 metreye 20 santimetre genişlik ve boya ulaştığını anlatan Kurucan, “1985 yılında emekli oldum ve 36 yıldır bu iş yerlerini yürütmekteyim. Çadırla başladım ve şuanda akıllı masalar üretiyorum, patentini de aldım. İnternet sitelerinde de satışlarımızı yapıyoruz. Bu sene beni Denizli’nin Ahilik ustası seçtiler. Bu işyerini 83 yaşında olmama rağmen yürütüyorum ve yürütmeye de devam edeceğim” dedi.

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KENDİSİ TASARLADI PATENTİNİ ALDI

Masanın kullanışlı olduğunu ve yurt dışına da ihracat ettiğini belirten Kurucan, “Allah ne kadar ömür verirse. Kendime ve çevreme faydalı olmaya çalışıyorum. Yanımdaki elemanlara gerekli desteği veriyorum. Bu şekilde hayatımı sürdürmekteyim. Yurt dışına ve Danimarka’ya bir parti ve Bulgaristan’a da gönderdim. Akıllı masanın ölçüleri 60’a 120, açtığımız zaman 120’ye 120. İstediğimiz yükseklikte ayar yapılmaktadır. 10 kişiye kadar etrafında yemek yenmektedir. Genellikle yemek masası, sehpa ve ütü masası da olabiliyor. Ütü yapasınız bile ağaçta eğrilme, kırılma gibi şeyler olmaz. Bu masayı 6 ile 7 yıl önce tasarladım ve patentini aldım” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 5 Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu. Kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birbirinden zahmetli birçok el emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarının ilk halini ve son halini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Eşinin de desteğiyle evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdiğini söyleyen Arslan, Pandemi döneminde evden çıkamadık, kimseyi de davet edemedik. Bu süreçte eve kapanıp kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük, arayış içerisine girdik. Evimizin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdik. Kabak bize ham olarak geliyor, temizleyip deseni işledikten sonra vernikleyip süslüyoruz. Birkaç yıl önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliğini. Ondan ilham alarak 7 aylık bir süreçte bu aşamaya geldik. Kabakların desenlerini eşim tasarlıyor, ben de işlemesini yapıyorum, çocuklarım da süsleme konusunda fikir veriyor ifadelerini kullandı. İzlediği belgesel hayatını değiştirdi: Pandemi döneminde evde kalıp kendine yeni bir meslek edindi Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.

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