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Hayat Tasarladı patentini aldı 83 yaşındaki emekli öğretmen dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor
AKTÜEL

Tasarladı patentini aldı: 83 yaşındaki emekli öğretmen dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

Tasarladı patentini aldı: 83 yaşındaki emekli öğretmen dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor

Denizli'de 83 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Kurucan, küçük bir demir atölyesi kurarak, kendi tasarımı olan Akıllı Masa’ların ihracatını yapmaya başladı. Masa’nın tescilini alan Kurucan, 36 yıl boyunca üretime devam edip birçok kişiye ekmek kapısı açıyor.

Haber Merkezi İHA
Tasarladı patentini aldı: 83 yaşındaki emekli öğretmen dünyaya akıllı masa ihracatı yapıyor
Hüseyin Kurucan

Denizli’de emekli metal bölümü öğretmeni 83 yaşındaki Hüseyin Kurucan, 36 yıl önce emekli oldu. Kendine küçük bir demir atölyesi kuran Kurucan, altı yıl önce tecrübe ve bilgisini birleştirerek ‘Akıllı masa’ ismini verdiği masanın tasarımını yapıp tescilini aldı. Akıllı masa üretime başlayan Kurucan, Danimarka’ya ilk ihracatı yaptıktan sonra şimdi de Bulgaristan’a ihracat yapmaya başladı. Tekerlekli ve birinci sınıf MDF’den ürettiği akıllı masaların hidrolik sisteme sahip olduğunu, kapalıyken 60 santimetre olan masanın, tek hareketle açıldığında 1 metreye 20 santimetre genişlik ve boya ulaştığını anlatan Kurucan, “1985 yılında emekli oldum ve 36 yıldır bu iş yerlerini yürütmekteyim. Çadırla başladım ve şuanda akıllı masalar üretiyorum, patentini de aldım. İnternet sitelerinde de satışlarımızı yapıyoruz. Bu sene beni Denizli’nin Ahilik ustası seçtiler. Bu işyerini 83 yaşında olmama rağmen yürütüyorum ve yürütmeye de devam edeceğim” dedi.

Hobi olarak başladığı işle 20 ülkeye ihracat yapıyor: Hamdolsun başardık
GÜNDEM
Hobi olarak başladığı işle 20 ülkeye ihracat yapıyor: Hamdolsun başardık

KENDİSİ TASARLADI PATENTİNİ ALDI

Masanın kullanışlı olduğunu ve yurt dışına da ihracat ettiğini belirten Kurucan, “Allah ne kadar ömür verirse. Kendime ve çevreme faydalı olmaya çalışıyorum. Yanımdaki elemanlara gerekli desteği veriyorum. Bu şekilde hayatımı sürdürmekteyim. Yurt dışına ve Danimarka’ya bir parti ve Bulgaristan’a da gönderdim. Akıllı masanın ölçüleri 60’a 120, açtığımız zaman 120’ye 120. İstediğimiz yükseklikte ayar yapılmaktadır. 10 kişiye kadar etrafında yemek yenmektedir. Genellikle yemek masası, sehpa ve ütü masası da olabiliyor. Ütü yapasınız bile ağaçta eğrilme, kırılma gibi şeyler olmaz. Bu masayı 6 ile 7 yıl önce tasarladım ve patentini aldım” ifadelerini kullandı.

İzlediği belgesel hayatını değiştirdi: Pandemi döneminde evde kalıp kendine yeni bir meslek edindi
FOTOĞRAF 5
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Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde başladığı su kabağı oymacılığını kendisine meslek edindi.
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Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.
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Kesme, delme, oyma, inceltme, yakma, vernikleme, boyama ve boncuk işleme gibi birbirinden zahmetli birçok el emeği göz nuru işçilikten geçirdiği su kabaklarının ilk halini ve son halini gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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Eşinin de desteğiyle evinin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdiğini söyleyen Arslan, Pandemi döneminde evden çıkamadık, kimseyi de davet edemedik. Bu süreçte eve kapanıp kalmaktansa bir şeylerin peşine düştük, arayış içerisine girdik. Evimizin balkonunu küçük bir atölyeye çevirdik. Kabak bize ham olarak geliyor, temizleyip deseni işledikten sonra vernikleyip süslüyoruz.
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Birkaç yıl önce bir belgeselde görmüştüm su kabağı işlemeciliğini. Ondan ilham alarak 7 aylık bir süreçte bu aşamaya geldik. Kabakların desenlerini eşim tasarlıyor, ben de işlemesini yapıyorum, çocuklarım da süsleme konusunda fikir veriyor ifadelerini kullandı.
İzlediği belgesel hayatını değiştirdi: Pandemi döneminde evde kalıp kendine yeni bir meslek edindi
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk sahibi Alparslan Aslan (41), pandemi döneminde kendisine meslek edindi. Pandemi dönemini fırsata çevirerek evinin balkonunda kendi atölyesini oluşturdu.

Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
FOTOĞRAF 9
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Denizli'deki bir mermer ihracatı firmasında satış sorumlusu olan evli ve 1 çocuk annesi Ayşe Kırbaş, 3 yıl önce Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katıldı.
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Kursu başarıyla tamamlayan Kırbaş, sertifikasını aldıktan sonra 10 bin dolar yatırım yaparak, mermer sektöründe faaliyet gösteren kendine ait bir şirket kurdu.
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Kırbaş, ardından yurt dışındaki ülkeleri tek tek dolaşıp, Denizli mermerini tanıtmaya başladı.
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Kentteki fabrikalardan satın aldığı mermerleri yurt dışına pazarlayan Kırbaş, şimdi Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki 40 ülkeye ihracat yapıyor.
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'BAŞARIYA ODAKLANDIM': Kendi işini kurma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Kırbaş, 12 yıl boyunca farklı firmalarda satış sorumlusu olarak çalıştım. 3 yıl önce kendi işimi kurmaya karar verdim. Denizli Ticaret Odası'nın girişimcilik kursunun ardından kafamda yapacağım işi netleştirdim. Bu konuda tereddütlerim de vardı...
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Daha sonra bu işi başarabileceğime inandım ve yalnızca başarıya odaklandım. Kendi şirketimi kurup sıkı bir çalışma temposunun içerisine girdim. Çantamı alıp, yurt dışındaki ülkelerde Denizli mermerinin tanıtımını yaptım dedi.
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Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının ülkenin ilerlemesi açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ayşe Kırbaş, Şirketimi kurduğum ilk yıl 2 milyon dolarlık mermer ihracatı yaptık. Şu an 40'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Çin, Almanya, Katar, Mısır, Singapur, Malezya en çok satış yaptığımız ülkeler...
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Kentte üretilen mermerin her çeşidini yurt dışına satıp, ülkemize döviz getiriyoruz. Doğal taş aşığı bir insanım. Mesleğimi çok seviyorum ve başarılı olduğum için çok mutluyum. Bir kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Aynı anda hem ailemizi geçindirebilir, hem de ev işlerimizle ilgilenebiliriz diye konuştu.
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Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
Satış sorumlusuydu şimdi 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor
Denizli'de mermer ihracatı yapan bir firmada satış sorumlusu olarak çalışırken Denizli Ticaret Odası'nın açtığı girişimcilik kursuna katılan Ayşe Kırbaş (39), kendi şirketini kurarak patron oldu. Kırbaş, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki toplam 40 ülkeye mermer ihracatı yapıyor.


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