Taşra eleştirisinin ötesinde

Sinemamızın yaşayan en önemli ismi midir? Çoğularına göre böyle. En midir bilemeyiz ama Nuri Bilge Ceylan’ın ehemmiyetini ve yönetmen olarak büyüklüğünü kimse inkar edemez. Bu sebepten her filmi heyecanla beklenir. Sinefiller dışında gişe izleyicisi de bir miktar merak eder ve izler. Çünkü her filmi bir şekilde tartışma konusu olur. Ödülleri, oyuncuları, hikayeleri hep ilgi çeker. Aslında hikaye kısmı Üç Maymun sonrası genel izleyicinin de alakasına mahzar olmaya başlar. Öncesindeki tarzı uçlarda dolanırdı. Kuru Otlar Üstüne’ye geldiğimizde NBC’nin o eski halinden eser kalmadığını görüyoruz. Zaten Üç Maymun’dan beri her filminde yeni bir şey deniyor. Biçimsel olarak tartışılacak ve şahsi geçmişinde görmediğimiz şeylerle karşımıza çıkıyor. Sadece bu bile büyük saygıyı hak ediyor. İyi ki NBC var.