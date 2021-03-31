İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Nişantaşı'nda saldırıya uğradı

Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile her zaman bir çözüm bulabiliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, "Türk meslektaşlarımız ile her zaman hem bize hem de onlara uygun olan bir çözüm bulabiliyoruz. Bu durum devlet başkanları düzeyinde yapılan görüşmeler için de, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen görüşmeler için de geçerli" dedi.