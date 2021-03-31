Hayat İbrahim Tatlısesin kızı Dilan Çıtak Nişantaşında saldırıya uğradı
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Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Nişantaşı'nda saldırıya uğradı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak saldırıyı yara almadan atlatırken burada çalışan bir kişi kafasından yaralandı. Çıtak Harbiye Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Tatlısesin kızı Dilan Çıtaka Nişantaşındaki güzellik merkezinde saldırı
Saldırı sonrası Dilan Çıtak, koşar adımlarla karakola gitti.

İstanbul'daki olay Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA

Kapıyı tekmelediler

Olayda güzellik merkezinde çalışan bir görevli darp edildi. Dükkanda olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi.

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Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, 'kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı' ifadelerini kullandı.

Koşar adımlarla karakola giren Dilan Çıtak Tatlıses, "Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi.

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