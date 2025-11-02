Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
THY Reha Muhtar'ı kara listeye aldı: 'Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir'

THY Reha Muhtar'ı kara listeye aldı: 'Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir'

12:352/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Reha Muhtar, havalimanındaki davranışlarından dolayı kara listeye alındı.
Reha Muhtar, havalimanındaki davranışlarından dolayı kara listeye alındı.

Uçağı kaçırdığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda personelle tartışan Reha Muhtar Türk Hava Yolları (THY) tarafından uçuşlardan men edilerek kara listeye alındı.

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün açıklamasında, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir" ifadelerini kullandı.


YouTube
THY Reha Muhtar'ı kara listeye aldı: 'Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir'
Hayat / Aktüel
02 Kasım, Pazar

#Türk Hava Yolları
#Reha Muhtar
#Olay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için hane halkının aylık gelir şartı nedir?