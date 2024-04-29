Tiktok'ta canlı yayın rezaletine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Tepki çeken platformda 'Karagül' adıyla yayın yapan ve canlı yayın esnasında çocuklarına şiddet uygulayıp, kafasını kapıya çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam eden Merve C.'nin haberi herkesi dehşete düşürdü.

"Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan Merve C. adlı kadının, yaptığı canlı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet vatandaşları çileden çıkardı. Canlı yayın sırasında yaralanan çocuğunu hastaneye yetiştirmek yerine, kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de hareketler savurdu.





Rahat yayın yapabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen, çocuklarına şiddet uygulayan sorumsuz anne, bir lokantada yemek yerken yaptığı canlı yayın esnasında gözaltına alındı. Merve C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





Devlet çocuklara el koydu

Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan "Karagül" kullanıcı adlı Merve C.'nin canlı yayınlarının incelenmesinin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Merve C.'nin 3 çocuğunu pedegog görüşmesinin ardından devlet korumasına aldı.

Serbest bırakılır bırakılmaz canlı yayına koştu

Çocuklarının elinden alınmasını da kendisi için bir reklam olarak gören sorumsuz anne, serbest bırakılır bırakılmaz yine canlı yayına koştu. "Elim ayağım tutmuyor. İçim yanıyor. Çocuklarımı benden aldılar" diyen Merve C., bu anlarını da yine canlı yayınlayarak takipçilerinden hediye topladı. Sorumsuz kadının bu hareketi bir çok kullanıcı tarafından büyük tepki çekti.







