|
Hayat

Bu nasıl sapkınlık! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayına devam etti: TikTok'taki şiddet görüntüleri bakanlığı harekete geçirdi

TikTok sapkınlığı tüm dünyayı etkisi altına almışken bir biri ardına yapılan rezil yayınlara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak TikTok'ta yaptığı canlı yayın sırasında çocuğuna şiddet uygulayan "Karagül" adlı kullanıcı Merve C.'nin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmiş görüntüler herkesi dehşete düşürmüştü. Canlı yayın açabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen kadının bir başka yayında çocuğunun başından kanlar akmasına rağmen yayına devam etmesi de rezaletin bir başka boyutu oldu. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası gözaltına alınan Merve C, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sorumsuz annenin elinden alınan 3 çocuğu devlet koruması altına girdi.

10:52 - 29/04/2024 الإثنين
Güncelleme: 11:15 - 29/04/2024 الإثنين
Diğer
Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayına devam etti
Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayına devam etti

Tiktok'ta canlı yayın rezaletine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Tepki çeken platformda 'Karagül' adıyla yayın yapan ve canlı yayın esnasında çocuklarına şiddet uygulayıp, kafasını kapıya çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam eden Merve C.'nin haberi herkesi dehşete düşürdü.

"Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan Merve C. adlı kadının, yaptığı canlı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet vatandaşları çileden çıkardı. Canlı yayın sırasında yaralanan çocuğunu hastaneye yetiştirmek yerine, kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de hareketler savurdu.


Rahat yayın yapabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen, çocuklarına şiddet uygulayan sorumsuz anne, bir lokantada yemek yerken yaptığı canlı yayın esnasında gözaltına alındı. Merve C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Devlet çocuklara el koydu

Hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan "Karagül" kullanıcı adlı Merve C.'nin canlı yayınlarının incelenmesinin ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Merve C.'nin 3 çocuğunu pedegog görüşmesinin ardından devlet korumasına aldı.

Serbest bırakılır bırakılmaz canlı yayına koştu

Çocuklarının elinden alınmasını da kendisi için bir reklam olarak gören sorumsuz anne, serbest bırakılır bırakılmaz yine canlı yayına koştu. "Elim ayağım tutmuyor. İçim yanıyor. Çocuklarımı benden aldılar" diyen Merve C., bu anlarını da yine canlı yayınlayarak takipçilerinden hediye topladı. Sorumsuz kadının bu hareketi bir çok kullanıcı tarafından büyük tepki çekti.



#TikTok
#Cumhuriyet Başsavcılığı
#Karagül
#Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
#Bursa
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 zam geldi: Yurt içi uçuşlarda yeni fiyatlar belli oldu