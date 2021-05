TOÇEV ve International Dunnage iş birliğiyle 'Güvenli bir dünya için içimden geldiği gibi' sergisi hayata geçirildi

Maddi durumu yetersiz ailelerin okuma istekli çocuklarına yaşam boyu eğitim imkanı sunan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitimi Vakfı (TOÇEV), International Dunnage ile önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında 5 ila 10 yaş arasındaki çocuklar, Emel Niğdeli’nin sanat koordinatörlüğünde Dunnage hava yastıklarının üzerine en sevdikleri karakterleri içlerinden geldiği gibi resmetti. Ortaya çıkan muazzam eserlerden oluşturulan “Güvenli Bir Dünya İçin, İçimden Geldiği Gibi” sergisi, İstanbul’un en güzel tarihi yerlerinden biri olan Binbirdirek Sarnıcı’nda sanal olarak ziyaretçilere açıldı.

Sergilenen resimlerin satışından elde edilecek tüm gelir, çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak TOÇEV’e bağışlanacak.

Sergi videosunu izleyerek projeye destek olmak için;

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) Hakkında

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı), okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyor. “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktığı yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için hiç durmadan çalışıyor. 1994 yılında 5 çocukla başlayan TOÇEV’in yolculuğu, hayata geçirdiği projelerle 27. yılına girerken 7 milyonu aşkın çocuk ile devam etmektedir.

Her adımında ve her projesinde barışçı, birleştirici, eğitici, şeffaf ve sevgi dolu olmayı kendine görev edinen TOÇEV bu misyonuyla da herkese örnek olmayı hedefliyor. 27 yıldır siyasetler üstü duruşuyla, her tür etnik ve ideolojik tanımlamanın üstünde ve dışında olmakla gurur duyuyor.

International Dunnage Hakkında

International Dunnage, tüm dünyaya hava yastığı üretmek ve tedarik etmek amacıyla 2004 yılında kurulmuş olan bir Türk – Amerikan ortak şirketidir. Türk partnerlerin 35 yıllık dokumacılık tecrübeleri ile Amerikalı partnerlerin 25 yıllık hava yastığı üretim tecrübesinin bir araya geldiği şirket, kısa sürede uluslararası arenada isim yapmış, sektörün önde gelen markalarından biri olmuştur.

Yaklaşık 20 yıldır “Güvenli bir dünya için çalışıyoruz” mottosuyla hareket eden International Dunnage, global düzeyde tercih edilen ve sektöründe lider bir marka olarak büyümeye devam ederken; sürdürülebilirlik ilkelerini önceliklendirmekte; topluma, çevreye ve ekonomiye katkılarını en yüksek seviyelere çıkarmak için çalışmaktadır. Üretilen hava yastıkları, %100 geri dönüşümlüdür, tekrar kullanılabilirler ve çevre dostudur. International Dunnage, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk programları ile de özellikle erken yaşta eğitim ve çevre dostu projelerle topluma katkıda bulunmaya ve yaşadığımız dünyanın herkes için daha güvenilir olması için yeni projeler üretmeye devam etmektedir.