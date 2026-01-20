Yeni Şafak
Tokat ile Musul 'kardeş şehir' oldu

09:4020/01/2026, Salı
AA
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil

Tokat Belediyesi ile Irak'ın Musul kenti yerel idaresi arasında geçen yıllarda başlayan temaslar, "Kardeş Şehir Protokolü" ile pekiştirildi.

Musul'da düzenlenen törende Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil "Kardeş Şehir Protokolü"nü imzaladı.

İki şehir arasında sosyoekonomik, gastronomik, kültürel, turizm ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan imza törenine, Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı ile çok sayıda Musullu yerel yetkili katıldı.

Basına açıklamalarda bulunan Musul Valisi Dehil, Tokat ile Musul'un kardeş şehir olmasını öngören mutabakat zaptının imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Irak arasında tarihi bağlar bulunduğuna işaret eden Dehil, Irak'ın zor dönemlerinde Türkiye'nin Irak halkının yanında yer aldığını unutmadıklarını söyledi.

Dehil, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla Tokat ile Musul arasında "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandığını belirterek, mutabakat kapsamında belediye hizmetleri, ticaret, sanayi, tarım ve su alanlarında önemli işbirliklerinin hayata geçirileceğini ifade etti. Dehil, özellikle tarım başta olmak üzere birçok alanda benzerlikler bulunduğunu vurguladı.

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise Musul'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yazıcıoğlu, Türkiye ile Irak arasında geçmişten gelen ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin imzalanan protokolle daha da anlam kazandığını söyledi.


KARDEŞLİK MUSUL'UN KALKINMASINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Protokolün Türkiye-Irak ilişkilerine ve Tokat ile Musul'a hayırlı olmasını temenni eden Yazıcıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı olarak Orta Doğu'da kardeş ülkelerdeki barış ve huzurun sağlanması adına kaktı sağlamak ve süreci doğru yönetmek adına gerçekten yüklü bir mücadele içerisindeler. Bu ticari ortaklık sürece büyük bir katkı sağlayacağını düşünerek buraya geldik." dedi.

Bunun başta ticaret, gastronomi ve turizm olmak üzere Musul'un yeniden kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirten Yazıcıoğlu, atılacak adımlarla Türk iş insanlarının Musul'da daha fazla faaliyet göstereceğini kaydetti.

Birlik ve beraberliğin güçlenmesini temenni eden Yazıcıoğlu, Musul'daki huzurun Türkiye için, Türkiye'deki huzurun da bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yazıcıoğlu ayrıca Musul Valisi Dehil ve beraberindeki heyeti Tokat’a davet etti.



