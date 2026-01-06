'Efsane Vali'nin restore edilen makam aracını oğlu Başkan Yazıcıoğlu kullanacak





Başkan Yazıcıoğlu, babası Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Tokat’a hizmet ettiği yıllarda kullandığı aracın kendisi için büyük bir anı olduğunu belirterek, "Tokatlı esnafımız otomobili baştan sona kadar yenilediler. Lastiklerine kadar yenilendi. Bir tarih yeniden canlandı. 1984-1989 yıllarında babamın kullandığı makam aracı, yıllar sonra aileye nasip oldu. Özellikle bu arabaya uzun yıllar bakan kıymetli hemşehrime de çok teşekkür ediyorum. 'Oğluna yakışır' diye bu arabayı bize sattı. Şimdi biz de bu arabayı belirli periyotlarla belirli günlerde belediye makam aracı olarak kullanacağız" dedi.