Hayat Troya Müzesi Avrupa finalinde
KÜLTÜR SANAT

Troya Müzesi Avrupa finalinde

Çanakkale’deki Troya Müzesi, ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020’de finale kaldı. Kazanan müze, 2 Mayıs’ta İngiltere’de düzenlenecek törende açıklanacak. Söz konusu ödüle daha önce Türkiye adına 1997’de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi layık görülmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Troya Müzesi’nde; Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi’nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılmaktadır.
Troya Müzesi’nde; Homeros’un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi’nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Müzesi'nin "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi'nin, Avrupa Konseyinin desteğiyle faaliyet gösteren Avrupa Müze Forumunun düzenlediği "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2020"de finale kaldığı belirtildi. Açıklamada, eşsiz atmosferi, yaratıcı sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen Troya Müzesi'nin bu başarısını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ersoy'un, müzede emeği geçenleri kutladığı ve şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: "Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020”de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum."

2013 yılında inşa edilen, 90.000 metrekare büyüklüğe sahip olan Troya Müzesi, müze teşhir, depolama, idari birimler, sosyal donatı mahalleri ile açık teşhir, peyzaj ve ziyaret alanlarından oluşmaktadır.

‘MÜZE FORUMU’NDA AÇIKLANACAK

  • Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak müze 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihlerinde Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru'daki Wales Ulusal Müzesi’nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı’nın son gününde törenle açıklanacak. Troya Müzesi 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış, resmi açılışı da 18 Mart 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Avrupa Müze Forumunun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne daha önce Türkiye adına 1997'de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi layık görülmüştü.

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