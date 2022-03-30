TRT'den yeni dizi: Kara Tahta ekranda

TRT’nin yeni dizisi “Kara Tahta” bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Çekimleri Edirne’nin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi’nde gerçekleştirilen dizinin senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alındı.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın, yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği dizide, Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Çiçek Dilligil gibi oyuncular yer alıyor. Dizide lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas’ın, yıllar sonra matematik öğretmeni olup kendi okuduğu liseye atanması ve eski aşkı Irmak’la yolunun kesişmesi üzerine yaşananlar anlatılıyor.