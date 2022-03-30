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Hayat TRTden yeni dizi Kara Tahta ekranda
KÜLTÜR SANAT

TRT'den yeni dizi: Kara Tahta ekranda

TRT’nin yeni dizisi “Kara Tahta” bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Çekimleri Edirne’nin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi’nde gerçekleştirilen dizinin senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alındı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRTden yeni dizi: Kara Tahta ekranda
Kara Tahta

TRT’nin yeni dizisi “Kara Tahta” bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Çekimleri Edirne’nin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 165 yıllık tarihi Edirne Lisesi’nde gerçekleştirilen dizinin senaryosu Erkan Birgören tarafından kaleme alındı.

Yönetmenliğini Ender Mıhlar’ın, yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği dizide, Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Çiçek Dilligil gibi oyuncular yer alıyor. Dizide lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas’ın, yıllar sonra matematik öğretmeni olup kendi okuduğu liseye atanması ve eski aşkı Irmak’la yolunun kesişmesi üzerine yaşananlar anlatılıyor.

Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan 'Aşkın Yolculuğu' TRT 1'de başlıyor
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Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını anlatan 'Aşkın Yolculuğu' TRT 1'de başlıyor
Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatını konu alan “Aşkın Yolculuğu” serisinden 'Hacı Bayram-ı Veli' dizisi TRT 1 ekranlarında başlıyor. Dizi 11 Şubat itibarıyla her cuma saat 20'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.


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