TRT’nin dijital platformu tabii'den Filistin temalı 'Sumud' dizisi geliyor

TRT olarak, "Özgür Filistin" için sesimizi yükseltmeyi sürdürüyor; bu duruşumuzun yansıması olan kıymetli bir dizisini üyelerimizle buluşturuyoruz. Onurlu Filistin halkının özgürlük mücadelesini bir Türk doktorun gözünden anlatan Sumud, yakında tabii'de.

Melisa, yıllar sonra babasının aslında Filistinli bir doktor olduğunu öğreniyor ve köklerini aramak için bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, sadece kendi kimliğini keşfetmesini değil, aynı zamanda Filistin halkına yardım etme misyonunu da beraberinde getiriyor.

Dizide Emre Kıvılcım, Birleşmiş Milletler adına bölgede görev yapan Oğuz rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Oğuz ile Melisa’nın yolları, insani yardım çalışmaları sırasında kesişiyor ve ikili, hem kişisel hem de insani bir mücadeleye tanıklık ediyor. Mardin ve çevresinde çekilecek olan dizinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor, senaryosu ise İsa Yıldız tarafından kaleme alındı. Dizinin yapımcısı Cinapex, karakterlerin derin hikâyeleri ve çatışmalarını, savaşın gölgesinde insan kalabilmenin incelikleriyle izleyiciye aktaracak