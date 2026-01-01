TRT’nin dijital platformu tabii'den Filistin temalı 'Sumud' dizisi geliyor

TRT tabii’nin Filistin temalı dizisi “Sumud”, Melisa ve Oğuz’un köklerini ve insani sorumluluklarını keşfettikleri bir yolculuğu ekrana taşıyor.
Başrolünde genç ve yetenekli oyuncu Şifanur Gül yer alıyor. Gül, dizide New York’ta büyümüş Melisa karakterine hayat veriyor.
Melisa, yıllar sonra babasının aslında Filistinli bir doktor olduğunu öğreniyor ve köklerini aramak için bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, sadece kendi kimliğini keşfetmesini değil, aynı zamanda Filistin halkına yardım etme misyonunu da beraberinde getiriyor.
Çekimler Mardin'de yapılacak
Dizide Emre Kıvılcım, Birleşmiş Milletler adına bölgede görev yapan Oğuz rolünde izleyici karşısına çıkıyor. Oğuz ile Melisa’nın yolları, insani yardım çalışmaları sırasında kesişiyor ve ikili, hem kişisel hem de insani bir mücadeleye tanıklık ediyor. Mardin ve çevresinde çekilecek olan dizinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor, senaryosu ise İsa Yıldız tarafından kaleme alındı. Dizinin yapımcısı Cinapex, karakterlerin derin hikâyeleri ve çatışmalarını, savaşın gölgesinde insan kalabilmenin incelikleriyle izleyiciye aktaracak