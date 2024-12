Tüm dünyada 'oya' olarak bilinsin

Anadolu kadınının zarif el emeği ve eşsiz sanatı olan oya, dünya sahnesine taşınıyor. “Oya Projesi” kapsamında, bu geleneksel sanatın yolculuğu kitaplar ve belgesel ile yeniden hayat buluyor. Proje, iş adamı Adnan Memiş’in son yirmi yıla yakın bir süre boyunca çeşitli bölgelerden topladığı iğne oyalarından oluşan koleksiyonuna dayanıyor. Anadolu’nun yüzyıllardır taşıdığı bu zengin kültürel mirasın önemli koleksiyonlarından birine sahip olan Memiş’ın oya kültürünü desteklemek, uluslararası alanda bilinirliğini artırmak ve geleneksel özelliklerini koruyarak bir kültür mirası olarak yarınlara aktarabilmek amacıyla 2014 yılında başlattığı Oya Projesi, kitaplar ve belgesel film çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk kez tanıtıldı. Kitaplardan ilki, dünyaca ünlü sanat tarihçisi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un hazırladığı, Özgün Bir Sanatın Tarihi Boyutu. Kitap, Mary Işın’ın çevirisi ile The History Of A Unique Art Oya ismiyle İngilizce olarak da okuyucuya sunuluyor. Proje kapsamında hazırlanan bir diğer kitap ise Dr. Gönül Paksoy’un Anadolu Kadınının Eşsiz Sanatı isimli eseri. Bu kitap da Feyza Howell’ın çevirisiyle Oya The Unique Art Of Anatolian Women ismiyle İngilizceye çevrildi. Oya Projesi çerçevesinde hayata geçirilen bir diğer çalışma da oyayı görsel olarak dünyaya tanıtmayı hedefleyen Oya Belgeseli. Yönetmen ve senarist Sevinç Baloğlu’nun hazırladığı belgesel, köylerden şehirlere uzanarak Anadolu kadınlarının el emeği ve yaşanmışlıklarını gözler önüne seriyor. Birbirinden nitelikli işlere imza atan Oya Projesi, gelecek günlerde yeni işler ile oyanın serüvenini anlatmaya devam edecek. Projenin mimarı Adnan Memiş ile bir araya geldik ve Oya Projesi’ne dair tüm detayları konuştuk.