Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Güler Haziranda, normal dönemden daha fazla kan ihtiyacı olacak
GENEL SAĞLIK

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Güler: Haziranda, normal dönemden daha fazla kan ihtiyacı olacak

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Güler: Haziranda, normal dönemden daha fazla kan ihtiyacı olacak

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, ülke genelinde günde yaklaşık 9 bin ünite kan toplanırken, koronavirüs tedbirlerinin ardından sayının 2 binlere düştüğünü söyledi. Güler, "Geçen ramazan ayında bulunan stokumuzun belki 10'da 1'iyle bu ramazana girebiliyoruz. Haziran başı itibarıyla eğer normalleşme gerçekleşirse kanda normal dönemden daha fazla ihtiyaç olacak. Sağlığı yerinde olan bağışçıları kan alma noktalarımıza davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedbirlerinin ardından kan bağışında düşüş görüldü.
Koronavirüs tedbirlerinin ardından kan bağışında düşüş görüldü.

Koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle kan bağışı yapanların sayısı azalınca Kızılay'ın kan stokları da azaldı. Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, mart ayının başında koronavirüs tedbirleri ile birlikte herkesin evlerine çekildiğini, bu nedenle kan bağışıyla ilgili planladıkları organizasyonları hayata geçiremediklerini söyledi.

  • Güler, "Biz her yıl ramazan ayının hemen öncesinde yaklaşık 2-3 hafta kadar yoğun bir şekilde kan bağışı organizasyonu düzenleriz ve çok ciddi anlamda stoklarımızı doldururuz. Bu kanın bir ömrü var. 42 gün miadı var. Daha fazla alıp stoklama imkanımız yok. Sürekli aktif olarak çalışarak bu stoku doldurmak zorundayız. 'Covid-19' başlamadan önce de Türk Kızılayı'nda 100 bin civarında stokumuz vardı. Her gün artık bu stoktan yemeye başladık. İhtiyaçları buradan karşılamaya başladık. Kan bağışlarını çok istediğimiz düzeyde tutamadık" diye konuştu.

Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok: Kan bağışları ciddi oranda azaldı
HAYAT
Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok: Kan bağışları ciddi oranda azaldı

'HAZİRANDA KANDA DAHA FAZLA İHTİYAÇ OLACAK'

Dr. Güler, ülke genelinde günde yaklaşık 9 bin ünite kan toplanırken, salgın sürecinde bunun 2 binlere düştüğünü belirterek, "Türkiye'de acil olmayan ameliyatları ötelediğimizden dolayı kan ihtiyacımız yaklaşık 6 bin kadar. Ama bütün hepsini öteleme şansınız yok. Doğum acil bir şeydir, talesemi hastaları, lösemi hastaları, kanser hastaları bunlar rutin sürekli kan bekleyen ya da uygunluğu olduğu zaman nakil bekleyen hastalardır. Normal zamanlarda ihtiyaç 9 bindi. Acil olmayan ameliyatlarımızı ötelediğimiz için normalleşme süreci başlayınca ihtiyaç daha da artacak. Normalde yaz aylarında insanlar tatile gidip kendilerini öteliyorlardı. Ama zannediyorum haziran başı itibarıyla eğer normalleşme gerçekleşirse kanda normal dönemden daha fazla bir ihtiyaç olacak. Dolayısıyla günde belki 9 bin değil, 11-12 binlerin üstüne çıkacak. O yüzden şimdiden şu andaki dönemdeki ihtiyacı karşılayıp üstüne de biraz koymamız gerekiyor" dedi.

'BAĞIŞ ALANLARI EN GÜVENLİ ALANLARDAN'

Şu anda sabit kan noktalarında fazla personelle çalıştıklarını kaydeden Güler, "Ekip organizasyonlarını yapabilirsek normalleşmeyle beraber bunu aşacağımızı düşünüyorum. Geçen ramazan ayında bulunan stokumuzun belki 10'da 1'iyle bu ramazana girebiliyoruz. Çok da stoktan bahsetmek söz konusu değil; çünkü 2-3 günlük ihtiyaçla döngüyü sağlayabiliyoruz. Ben sağlığı yerinde olan 18-65 yaş arasında olan bütün bağışçıları sabit kan alma noktalarımıza davet ediyorum. Kesinlikle emin olabilirler, burada hijyen koşulları son noktaya kadar sağlanıyor. Sosyal mesafeyi aynı şekilde yatak aralarında koruyoruz. Personelimiz her an eldivenlerini değiştiriyorlar. Ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bağış alanları en güvenli alanlardan biri, diyebilirim" diye konuştu.

Plazmada ilk hasta iyileşti: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi sürecine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu
KORONAVİRÜS
Plazmada ilk hasta iyileşti: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi sürecine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu

'SAHURA KADAR ÇALIŞIYORUZ'

Dr. Murat Güler, kan bağışının orucu bozmadığını; ancak plazma bağışında vücuda tekrar kan verildiği için orucun bozulduğuna dikkat çekerek, "Normal bir kan bağışçısının kan verebilmesi için bir önceki ana öğününü güzel yemiş olması gerekiyor. Aktif olarak çalışan bir vatandaşımız öğleden sonra gelip tam kan bağışı yapmak istediği zaman reaksiyon riski oluşuyor.

  • Biz zaten çalışmalarımızı 01.00-02.00 saatlerine kadar uzatıyoruz. Hatta kan veren olursa sahura kadar devam ediyoruz. Tutmayan, tutamayan bağışçılarımız iftardan önce ağırlıklı geliyor, iftardan sonra da kan bağışlamak isteyenleri davet ediyorum. Öğleden sonra gelip niyetli olup kan verdiği zaman reaksiyon gelişirse müdahale etmek zorunda kalabiliriz. Herhangi bir şekilde bir damar yolu açıp tedavi anlamında iyileştirmek için müdahale etmek zorunda olabiliriz. O yüzden bağışçılarımız kendini iyi hissediyorsa, yoğun bir çalışması yoksa oruç tutuyorsa öğlene kadar ya da iftardan sonra oruç tutmuyorsa herhangi bir saatte kan bağışına davet ediyorum" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında
OYNAT 00:54
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Kan stoklarımız kritik seviyelerin altında
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan bağışı rakamlarının 30 binli rakamlarının altına düştüğünü ve günlük 5 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kızılay’dan anlamlı plazma bağışı filmi: 'İnsan insana muhtaç'
OYNAT 00:48
Kızılay’dan anlamlı plazma bağışı filmi: 'İnsan insana muhtaç'
Koronavirüs ile mücadeleye hem sosyal hem de tıbbi alanda destek veren Türk Kızılay, plazma bağışçısı olacak iyileşen Covid-19 hastalarına yönelik bir tanıtım filmi hazırladı. Sosyal medyada büyük ilgi gören filmde Kızılay, “insan insana muhtaç” diyerek çağrıda bulundu.


Abone Ol Google News
Sendikal pandemi!

Sendikal pandemi!

Yasak tanımayıp Kadıköy'de toplanmaya kalktılar...
En başarılı hastane görüntülendi

En başarılı hastane görüntülendi

​Koronaya karşı destan yazdılar, ölüm oranı yüzde 1'in altında.
DİSK rezaleti

DİSK rezaleti

​Ne sokağa çıkma yasağı dinlediler ne sosyal mesafe.
#evdekal'ıyoruz

#evdekal'ıyoruz

Pandemiden sonra göremeyeceğimiz İstanbul manzaraları...
Hırsız aile<br>yakayı ele verdi

Hırsız aile
yakayı ele verdi

Şehir şehir gezip evleri soyuyorlardı, biri de hamile...
Kanıtları gördüm

Kanıtları gördüm

​ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.

Evimde gibiyim

Evimde gibiyim

​Fenerbahçeli futbolcu karantinada kaldığı yurttan mesaj yolladı.
Yalanı bile utandırdılar

Yalanı bile utandırdılar

İçerideki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda.
Hafter çöküyor

Hafter çöküyor

​Sebha kenti sakinleri desteklerini çektiklerini açıkladı.
Teşekkür<br>borcum var

Teşekkür
borcum var

​İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Süleymaniye mahzun

Süleymaniye mahzun

Namazlar münferit bir şekilde kılınıyor.
Darbe tehdidine tokat gibi cevap

Darbe tehdidine tokat gibi cevap

"Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."
Muhalefete çağrı

Muhalefete çağrı

'Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım'
Sessiz gece

Sessiz gece

​Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır."
Bakan Varank'tan G20'de 'uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması' çağrısı
Ekonomi

Bakan Varank'tan G20'de 'uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması' çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı. Varank "Kovid-19 bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Putin kriz çıkardı: Yeni yaptırdığı kiliseye kendisinin mozaiğini işletti
Dünya

Putin kriz çıkardı: Yeni yaptırdığı kiliseye kendisinin mozaiğini işletti

Rusya'da 2. Dünya Savaşı zaferinin anısına yapılan “Patriot” (Yurtsever) adlı parkın içine inşa edilen bir kilisenin mozaikleri tartışma konusu oldu. Yapının duvarlarına duvarına yapılan dev mozaikte resmedilenler arasında Rus lider Vladirmir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve SSCB liderlerinden Jozef Stalin'in de bulunması tepkilere neden oldu. Yaşanan tartışmaların ardından mozaik kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.