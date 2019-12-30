Türk-Rus yapımları artacak

Rusya’da izlenme rekorları kıran Türk dizileri, iki ülke arasındaki ortak yapımların da yolunu açtı. ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinin yapımcılarından olan Vladimir Ignatiev, “Yaptığımız araştırmalarda ortak duygusal değerlerimiz olduğunu gördük. Oyuncuların görünümü, aile münasebetleri, kadına olan bakış tanıdık geldiği için Türk dizileri tercih ediliyormuş. Bunların arasında reyting sırasına göre Muhteşem Yüzyıl, Karasevda, Çilek Kokusu, Aşkı Memnu, İçerde, Güneşin Kızları, Kurtlar Vadisi Pusu var. Özellikle aile değerlerini anlatan melodramlar daha çok izleniyor. Bu başarı Rusya’daki yapımcıları ve dizi sektörü çalışanlarını çok şaşırttı. Bazıları için uyarlama çalışmaları bile yapılıyor. Örneğin Muhteşem Yüzyıl formatında çekilen Kalbimin Sultanı, iyi bir kitle yakaladı” dedi.

Vladimir Ignatiev

‘BEYAZ KURT’ GELİYOR

Randevu İstanbul Film Festivali etkinlikleri için ülkemizde bulunan Ignatiev, İstanbul’u kontraslar şehri olarak tanımladı ve şunları söyledi: “Kediler Şehri diye bir belgesel izledim ve mutlaka İstanbul’u görmek istedim. Burada eskiyle yeni, Doğu’yla Batı bir arada. Hemen hissedilen, İstanbul’a özel bambaşka bir ruha sahip. Buraya ilk gelişim olmayacak, İstanbul’da bir film çekmeyi düşünüyoruz.”

Rus yapımcı, film için, “İkinci Dünya Savaşı dönemi bildiğiniz gibi casuslarıyla, operasyonlarıyla ünlüdür. Tarihi kanıtların olduğu bir aksiyon filmi çekmek istiyoruz. Hitler’e düzenlenecek sabotajın hikayesini anlatan ‘Beyaz Kurt’ adlı operasyonun filmi için çalışmalarımız devam ediyor. Bir kısmı İstanbul’da geçiyor. Mekan arayışı ve Türk oyuncularla görüşmelerde sona gelindi. Kanıtlar üzerinden gerçeğe yakın bir film ortaya çıkartacağız” şeklinde konuştu.

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Kendi izleyicimi tercih ederim

Netflix, HBO, Amazon gibi platformlarda iş yapmanın zorluğuna değinen Rus yapımcı Vladimir Ignatiev, “Avrupa’ya göre bir iş yaptığınızda yerli izleyici ilgilenmiyor. Ben daha çok Rus izleyicisi için çalışmayı tercih ediyorum” dedi.