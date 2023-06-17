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Hayat

Türk sanat müziği solisti Metin Milli hayatını kaybetti

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Metin Milli’nin çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

11:27 . 17/06/2023 Cumartesi
IHA
Metin Milli

Metin Milli

1943 yılında Mardin’ de doğan sanatçı kendine has tarz ve tavırlarıyla Türk müziğine yeni bir soluk getirdi. Yaptığı müziği popüler Türk sanat müziği olarak tanımlayan sanatçı, bu yeni türün 1990’lı yılların başlarına kadar öncüleri arasında yer aldı. Seviyorum işte parçası ile müziğe damgasını vuran Metin Milli, Çiçekler Yasta adlı parçasının yer aldığı Merhaba adlı albümü ile zirveye çıkmıştı.


Müziğe 1978 yılında Ankara Radyosu’nda başlayan Metin Milli ilk profesyonel stüdyo kaydını 1977’de yaptı. 4 altın plak ve kaset ödülü sahibi olan Milli 15 albüme imzasını attı

Ankara Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Milli; 900. Ordu donatım ana depo komutanlığında işe başladı. O yıllarda evlendiği Berciş hanımdan Bora isminde bir oğlu oldu.



Üç dil bilen Milli, Sismik araştırma ve sondaj faliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğini yaptı. "Müziği para kazanmak için değil, zevk için yapıyorum” diyen Milli, ticaretten kazandığı parayı müzik için harcadı. Müziğin yanı sıra profesyonel olarak resim ve tiyatro ile uğraşan Milli’nin hayat hikayesini anlattığı "Hikayem" isimli bir kitabı bulunuyor.

#Türk sanat müziği
#Metin Milli
#Hacettepe Üniversitesi
23 dakika önce
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