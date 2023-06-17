Türk sanat müziği solisti Metin Milli hayatını kaybetti

1943 yılında Mardin’ de doğan sanatçı kendine has tarz ve tavırlarıyla Türk müziğine yeni bir soluk getirdi. Yaptığı müziği popüler Türk sanat müziği olarak tanımlayan sanatçı, bu yeni türün 1990’lı yılların başlarına kadar öncüleri arasında yer aldı. Seviyorum işte parçası ile müziğe damgasını vuran Metin Milli, Çiçekler Yasta adlı parçasının yer aldığı Merhaba adlı albümü ile zirveye çıkmıştı.





Müziğe 1978 yılında Ankara Radyosu’nda başlayan Metin Milli ilk profesyonel stüdyo kaydını 1977’de yaptı. 4 altın plak ve kaset ödülü sahibi olan Milli 15 albüme imzasını attı

Ankara Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Milli; 900. Ordu donatım ana depo komutanlığında işe başladı. O yıllarda evlendiği Berciş hanımdan Bora isminde bir oğlu oldu.







