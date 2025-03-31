Türk yapımlarında yöresel ürünlere yer verilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’ndan (TESK) Türk dizi ve filmlerinde yöresel ürünlere daha çok yer verilsin önerisi geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Milli kültürümüz ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması hem kültürel mirasımızı yaşatır hem de ekonomimize faydalar sağlar” dedi. Palandöken, yazılı açıklamasında, Türk dizi ve film sektörünün son yıllarda dünya çapında dikkati çektiğini belirterek, “Milli kültürümüz ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması, hem kültürel mirasımızı yaşatır hem de ekonomimize faydalar sağlar. Bunun için milli kültürümüzün ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması kültürel mirasımız ve ekonomik kazanç için çok önemli” dedi.