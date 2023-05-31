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Türkiye denizlerdeki gururuna sahip çıktı: Vatandaştan TCG Anadolu'ya büyük ilgi

Türkiye'nin denizlerdeki yerli ve milli gururu TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Nisan'dan bu yana halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu'nun 400 bin vatandaşı ağırladığını açıkladı. Vatandaşın görmek için kuyruğa girdiği TCG Anadolu, yarın sabah itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacak.

23:24 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
TCG Anadolu

TCG Anadolu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'yu 11 Nisan'dan bu yana İstanbul ve İzmir limanlarında yaklaşık 400 bin vatandaşın ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, yarın sabah itibarıyla planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrılacak.

TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladı.

İstanbul'un ardından 3 Mayıs-15 Mayıs tarihlerinde İzmir Alsancak'a giden gemiyi 148 binden fazla kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halk tarafından ziyaret edildi.

Böylece 11 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve İzmir liman ziyaretlerinde toplam 400 bine yakın vatandaş, TCG Anadolu'yu görme fırsatı buldu.



#İstanbul
#İzmir
#Milli Savunma Bakanlığı
#TCG Anadolu
#ziyaret
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