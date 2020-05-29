Türkiye’de ilk kez Arter’deydi: 16 Haziran'da yeniden ziyarete açılıyor!

Salgın döneminin hemen öncesinde ziyarete açılan ve çok kısa süreyle görülebilen Cevdet Erek’in Bergama Stereotip ve Nevin Aladağ’ın İzler başlıklı yeni sergileri, Arter'de 16 Haziran’da tekrar ziyaretçiyle buluşacak. Cevdet Erek’in Şubat sonunda açılan Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi, sanatçının Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı sesli bir mimari yerleştirmeden oluşuyor.

Türkiye’de ilk kez Arter’de

Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı’nı ve serüvenini yeniden yorumluyor. Nevin Aladağ’ın, Arter Koleksiyonu’nda yer alan ve Türkiye’de ilk kez Arter’de sergilenen İzler adlı üç kanallı video yerleştirmesi ise Mart ortasında ziyarete açılmış ve sağlık tedbirleri öncesinde yalnızca iki gün izleyiciyle buluşabilmişti. Sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart’ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çizen İzler, kenti performansın hem sahnesi olarak kullanıyor hem de öznesi olarak harekete geçiriyor.

Maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek

16 Haziran 2020 Salı günü Dolapdere’deki yeni binasının kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Arter, ziyaretçilerini sosyal mesafe kuralları doğrultusunda kısıtlı kapasiteyle ve maskeyle kabul edecek.

Girişte ateş ölçer uygulamasının yapılacağı binanın yanı sıra ücretsiz Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet vermeye devam edecek.

Etkinlik Programı kapsamındaki konser ve performanslar ile Öğrenme Programı kapsamında fiziksel mekânda gerçekleşen programlara yeni bir bilgilendirmeye kadar ara verilirken, rehberli sergi turları sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenmeye devam edecek.

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Arter, Dolapdere’deki yeni binası.

26 Temmuz'a kadar görülebilecek

Sağlık tedbirleri nedeniyle Arter’in geçici olarak ziyarete kapandığı dönemde devam etmekte olan açılış sergileri de 26 Temmuz’a kadar görülebilecek. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Saat Kaç? başlıklı grup sergisi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor. Yine Arter Koleksiyonu’ndan Selen Ansen küratörlüğünde gerçekleştirilen Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergisi, sanatsal ve yaşamsal süreçler arasında köprü kurarak jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor. Ayşe Erkmen’in, Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi olma niteliği taşıyan Beyazımtırak, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri Emre Baykal’ın küratörlüğünde bir araya getiriyor. Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının 11 yıllık üretimini Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan bir seçkiyle Başak Doğa Temür küratörlüğünde sunuyor.

Aynı zamanda, #evdeçal başlığı altında koleksiyonundan sunduğu video seçkilerinin ikincisini internet sitesi üzerinden erişime açan Arter’in rehberli turları, çocuk atölyeleri ve Evden Anlat buluşmaları da Haziran ayı boyunca çevrimiçi olarak devam edecek.

Kurumsal Sponsoru Tüpraş’ın desteğiyle Arter’de Perşembe günleri sergi girişleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz; 24 yaş ve altı ziyaretçiler ile Arter Beraber üyeleri ise Arter’i her gün ücretsiz ziyaret edebiliyor. Arter’e Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor. Arter, 16 Haziran’dan itibaren, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazartesi hariç her gün 11.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere arter.org.tr/ziyaret adresinden ulaşılabilir.

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