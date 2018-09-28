Türkiye'de müze sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 306 bin 73 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 18,9 artarak 20 milyon 509 bin 746 oldu.

Türkiye’de 2017 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 28,3 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2017 yılında 12 milyon 807 bin 822 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2017 yılında ziyaret edenlerin sayısı 7 milyon 701 bin 924 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37,6 oldu.

Eser sayısı yüzde 3,4 arttı

Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 3,4 artarak 386 bin 842 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 26,3 artarak 10 milyon 151 bin 930 oldu.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 2,7 artarak 106 bin 356 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin 191 ile İstanbul olurken, 6 bin 909 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 350 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 329 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa İstanbul’u takip etti.

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Tabiat parklarının alanı yüzde 3 arttı

Milli parkların sayısı ve alanı 2017 yılında 2016 yılına göre değişmezken, tabiat parkı sayısı 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 6,7 arttı. Tabiat parkı alanı ise aynı dönemde yüzde 3 arttı. 2017 yılında tabiat parkı sayısı 223’e yükselirken, alanı ise 102 bin 409 hektara yükseldi.

Tabiat anıtı sayısı 2017 yılında 2016 yılına göre aynı kalırken, alanı yüzde 0,9 arttı. Tabiat koruma alanlarının sayısı 2017 yılında 2016 yılına göre değişmedi ve büyüklüğü yüzde 1 azalarak 46 bin 794 hektar oldu.

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