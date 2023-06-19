Türkiye’nin en büyük akademi ödülleri için geri sayım başladı: İlim Yayma Ödülleri'nin tanıtımı İstanbul'da yapılacak

İlim Yayma Ödülleri'nin tanıtım toplantısı 20 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.
Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan rektör ve akademisyenler, 20 Haziran 2023 Salı günü (yarın) saat 19.30'da Sheraton Grand Hotel Ataşehir’de İstanbul’da İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısında buluşacak.
İlim yayma ödülleri akademik tanıtım toplantısı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın, İlim Yayma Ödülleri 2023’e ilişkin başvuru süreci, aday ve projeleri değerlendirme çalışmalarına ilişkin bilgi vereceği Akademik Tanıtım Toplantısı yarın düzenlenecek.