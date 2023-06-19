Türkiye’nin en büyük akademi ödülleri için geri sayım başladı: İlim Yayma Ödülleri'nin tanıtımı İstanbul'da yapılacak

“Ödüllerin bu sene 3’üncüsü verilecek. İlim Yayma Ödülleri’nden maksadımız bir yandan Türkiye’deki akademik çalışmanın kalitesinin arttırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesiyken diğer taraftan kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerimizin akademik kariyerlere de özendirilmesini sağlamaktır. Üç dalda iki yılda bir ödül takdimi gerçekleştiriyoruz. Büyük ödül mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri ödülü ve sosyal bilimler ödülü. Bugüne kadar iki ödülümüzde toplam altı ödül sahibimiz ödüllerini aldılar. Bu sene büyük ödülün 150 altın cinsinden, diğer iki ödülün de 50’şer tam altın cinsinden verilmesinde mutabık kalındı. Bu sene İlim Yayma Vakfımızın 50’nci yılı münasebetiyle “50’nci Yıl Özel Ödülü” olarak da bir dördüncü ödülün takdimini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ödül döneminde yaklaşık bin civarı başvuru içerisinden 3 tane ödül vermiştik. Bu başvuruların sayısı niteliği ne kadar artarsa ödül alanların da daha isabetli ödül sahipleri olacağına inanıyoruz”