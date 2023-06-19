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Türkiye’nin en büyük akademi ödülleri için geri sayım başladı: İlim Yayma Ödülleri'nin tanıtımı İstanbul'da yapılacak

İki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’ne başvurular başladı. Başvuruların 14 Temmuz tarihine kadar süreceği İlim Yayma Ödülleri, bu sene de bilim dünyasında büyük bir etki oluşturacak. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yapılan binlerce başvurunun değerlendirileceği İlim Yayma Ödülleri’nde “Büyük Ödül”, "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere 3 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

15:53 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İlim Yayma Ödülleri'nin tanıtım toplantısı 20 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

İlim Yayma Ödülleri'nin tanıtım toplantısı 20 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan rektör ve akademisyenler, 20 Haziran 2023 Salı günü (yarın) saat 19.30'da Sheraton Grand Hotel Ataşehir’de İstanbul’da İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısında buluşacak.


İlim yayma ödülleri akademik tanıtım toplantısı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın, İlim Yayma Ödülleri 2023’e ilişkin başvuru süreci, aday ve projeleri değerlendirme çalışmalarına ilişkin bilgi vereceği Akademik Tanıtım Toplantısı yarın düzenlenecek.


İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan

“Büyük ödül 150 altın”

İlki 2019 yılında düzenlenen ödül töreninin bu seneki detaylarını anlatan İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan,
“Ödüllerin bu sene 3’üncüsü verilecek. İlim Yayma Ödülleri’nden maksadımız bir yandan Türkiye’deki akademik çalışmanın kalitesinin arttırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesiyken diğer taraftan kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerimizin akademik kariyerlere de özendirilmesini sağlamaktır. Üç dalda iki yılda bir ödül takdimi gerçekleştiriyoruz. Büyük ödül mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri ödülü ve sosyal bilimler ödülü. Bugüne kadar iki ödülümüzde toplam altı ödül sahibimiz ödüllerini aldılar. Bu sene büyük ödülün 150 altın cinsinden, diğer iki ödülün de 50’şer tam altın cinsinden verilmesinde mutabık kalındı. Bu sene İlim Yayma Vakfımızın 50’nci yılı münasebetiyle “50’nci Yıl Özel Ödülü” olarak da bir dördüncü ödülün takdimini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ödül döneminde yaklaşık bin civarı başvuru içerisinden 3 tane ödül vermiştik. Bu başvuruların sayısı niteliği ne kadar artarsa ödül alanların da daha isabetli ödül sahipleri olacağına inanıyoruz”
dedi.

“10-15 yıl içinde Nobel’i de yakalayabileceğimizi düşünebiliriz”

Bilal Erdoğan, bir basın mensubunun İlim Yayma Vakfı Ödüllerinin Nobel’i yakalayabilme ihtimali hakkındaki sorusuna,
“Kafamda bir tarih yok ama üç ödüldeki hızımıza bakarsanız herhalde 10-15 yıl içinde Nobel’i de yakalayabileceğimizi düşünebiliriz, şu anki trend ile”
şeklinde yanıt verdi.


#İlim Yayma Ödülleri
#Bilal Erdoğan
#İlim Yayma Vakfı
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