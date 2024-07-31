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Hayat

Türkiye’ye iade edilen 'Kore Torsosu' ziyaret için gün sayıyor

İngiltere’deki müzayede evinde satışa sunulan ve Aydın’ın Milet Antik Kenti’nden kaçırıldığı ispat edilerek, Türkiye’ye iade edilen ‘Kore Torsosu’, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenecek.

04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:21 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi uzmanları, M.Ö. 6. yüzyıla ait bu nadir eseri, Christie’s Müzayede Evi’nin 8 Aralık 2021 tarihli kataloğunda görünce, Anadolu kökenli olabileceğinden şüphelendi. Türkiye’nin girişimleriyle eserin satışı askıya alındı ve yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarıldığına ilişkin delil niteliğinde bilgi ve belgelere ulaşıldı. Talep kapsamında eser Türkiye’ye iade edildi. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne getirilen eser için sergileme çalışmaları tamamlandı. Eser, yakın zamanda müzede ziyarete açılacak.

Zeynep Boz

PLASTİK SANATLARIN İLK ÖRNEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, ‘kore’nin Yunan mitolojisinde Persephone’nin adı ve bakire anlamına geldiğini söyleyerek, eserin Türkiye’ye kazandırılma sürecini anlattı. Boz, eserin 2021 yılında satışa sunulduğunda kaçakçılıkla bilinen bir koleksiyoncunun ismini fark ettiklerini ve konunun üzerine gittiklerini söyledi. Eserin önemine de değinen Boz, “Bunların önemi plastik sanat ürünlerinin ilk örneği olması. Özelikle Didim tarafında yoğunlukla gördüğümüz eserler. Her şeyden önce yerinden edilmiş, ülkesinin bağrından koparılmış bir kültür varlığı. Bunu kaçakçılıkla ilişkideki, kriminolojik verilerini ortaya koymak suretiyle iade almak çok önemli” dedi.



#Sergi
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#Tarihi eser
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