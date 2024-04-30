Tutuklu Filistinli yazara ödül

Basim Hendekçi, ödülü “Gökyüzü Renginde Bir Maske” romanıyla kazandı. 17. kez verilen ödül, 133 eser arasından “Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yayınlanan en iyi roman” olarak seçildi. Ödülü, Hendekçi adına kardeşi Yusuf ve romanın yayınlandığı Dar Al-Adab Yayınevi’nin sahibi Rana İdris teslim aldı. Eser, Ramallah’taki bir mülteci kampında yaşayan arkeolog Nur’un, bir İsrailliye ait paltonun içinde bulduğu “mavi kimlik” ile İsraillilerin arasına karışıp, arkeolojik kazılarda yaşadıklarını ele alınıyor.