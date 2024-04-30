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Tutuklu Filistinli yazara ödül

Arap dünyasının önde gelen edebiyat ödülü “Arabic Booker” adıyla bilinen Uluslararası Arap Romanı Ödülü’nün sahibi Filistinli tutuklu yazar Basim Hendekçi oldu.

04:00 - 30/04/2024 Salı
Güncelleme: 02:53 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Basim Hendekçi
Basim Hendekçi

Basim Hendekçi, ödülü “Gökyüzü Renginde Bir Maske” romanıyla kazandı. 17. kez verilen ödül, 133 eser arasından “Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında yayınlanan en iyi roman” olarak seçildi. Ödülü, Hendekçi adına kardeşi Yusuf ve romanın yayınlandığı Dar Al-Adab Yayınevi’nin sahibi Rana İdris teslim aldı. Eser, Ramallah’taki bir mülteci kampında yaşayan arkeolog Nur’un, bir İsrailliye ait paltonun içinde bulduğu “mavi kimlik” ile İsraillilerin arasına karışıp, arkeolojik kazılarda yaşadıklarını ele alınıyor.

İSRAİL KİTABA SALDIRMAYA BAŞLADI

Filistin Esirler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamada Hendekçi’nin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Nablus şehrinde 2 Kasım 2004’te gözaltına alındığı ve 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Öte yandan yazarın hapiste kaldığı sürede iki şiir kitabı, çok sayıda roman ve 250 makale kaleme aldığı, bazı eserlerinin Fransızcaya çevrildiği belirtildi. Hendekçi, Nablus’taki En-Necah Üniversitesi'nde Gazetecilik Bölümünde eğitim almıştı. Romanın, Uluslararası Arap Romanı Ödülü’ne aday gösterilmesinin ardından İsrail medyasında kitap hakkında karalama kampanyası başlatıldı.



#Aktüel
#Filistin
#Edebiyat
#Basim Hendekçi
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