TYB’den Ketebe’ye üç ödül

Türkiye Yazarlar Birliğ’nin (TYB) “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”nin kazananları belli oldu. 2022’de kültür, sanat, edebiyat ve düşünce alanındaki gelişmelerden hareketle isimler belirlendi. TYB Genel Merkezi’ndeki basın toplantısında konuşan genel başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 2022’nin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.
ÖZEL ÖDÜL FATİH BELEDİYESİ’NİN OLDU
Ketebe Yayınlarından çıkan İsmail Özen’in kaleme aldığı “Karlı Bir Gece Vakti” roman dalında, Servet Şengül’ün “Epik Damar”ı edebi tenkit dalında ve dil alanında Hüseyin Rahmi Göktaş’ın “Kökses Teorisi Türkçe’nin Geleceği” ödüle layık görüldü. Diğer isimler ise şöyle oldu; hikaye Ali Işık, şiir Atakan Yavuz, deneme Ahmet Edip Başaran, fikir Taşkın Tuna, araştırma Mustafa Çıpan, inceleme Murat Bozkurt, hatıra Şerif Aydemir, gezi Kemal Kahraman şehir Mehmet Çayırdağ, tercüme Mehmet Yazgan, tiyatro Kudret Ayşe Yılmaz, biyografi Fazıl Gökçek, çocuk edebiyatı Melih Tuğtağ, basın Adnan Öksüz ve Abdullah Muradoğlu, dergi Karabatak, Türk Müziği Dr. Gönül Paçacı, halk kültürü Ahmet Şenol, elektronik yayıncılık insaniyet.net, TV programı Aklıselim, TV belgeseli Diyanet TV, TYB Özel Ödülü Fatih Belediyesi, kamu yayıncılığı: Albaraka Yayınları, özel yayıncılık Kadim Yayın Grubu, yayıncılık özel Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, üstün hizmet Dr. Nazif Öztürk, Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli ve Amir Ateş.