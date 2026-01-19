Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Ufuk Özkan'ın hastalığının teşhisi konuldu: Kardeşi sosyal medyadan duyurdu

Ufuk Özkan'ın hastalığının teşhisi konuldu: Kardeşi sosyal medyadan duyurdu

20:1019/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özkan'a Influenza A teşhisi konulduğunu ifade etti.

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.


İnfluenza teşhisi konuldu

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Özkan, ağabeyine influenza teşhisi konulduğunu ifade ettiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır.

Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir.

Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır.

Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir.

Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz.



#Ufuk Özkan
#İnfluenza A
#Kanser
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MTV birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2026 MTV taksit sorgulama ve ödeme ekranı