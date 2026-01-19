Ufuk Özkan'ın hastalığının teşhisi konuldu: Kardeşi sosyal medyadan duyurdu

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.





İnfluenza teşhisi konuldu

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Özkan, ağabeyine influenza teşhisi konulduğunu ifade ettiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Abim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır.

Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir.

Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır.

Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir.

Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz.







