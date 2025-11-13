Yeni Şafak
Ümraniye'de ara tatil coşkusu: Çocuklar teneffüste buluşuyor

12:1413/11/2025, Perşembe
10-13 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikler, 6-12 yaş arası çocukların katılımıyla sürüyor.
Ümraniye Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların keyifli vakit geçirmeleri ve enerjilerini çeşitli etkinliklerle değerlendirmeleri için özel bir program hazırladı. “Teneffüs: Derse Mola, Enerjiyi Depola” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, yoğun katılımla başladı.

10-13 Kasım tarihleri arasında Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikler, 6-12 yaş arası çocukların katılımıyla sürüyor. Belediyenin spor tesislerinde ücretsiz olarak düzenlenen program kapsamında çocuklar; oyun, spor ve eğlenceli aktivitelerle dolu keyifli saatler geçiriyor.

Ara tatil süresince her gün farklı etkinliklerle renklenecek programda, toplam 10 farklı oyun ve etkinlik çocuklarla buluşuyor. Kayıt yaptıran her öğrenci haftanın iki günü, birer saatlik seanslarda etkinliklere katılabiliyor. Her seans için 80 kişilik kontenjan ayrılırken, toplamda 640 çocuk bu özel programa dahil olma fırsatı yakalayacak.

